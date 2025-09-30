Marius Lulea: „Vine o criză și va fi foarte mare. Va dura până în 2027”

Marius Lulea, prim-vicepreședintele AUR, a menționat la emisiunea „Ai aflat, cu Ionuț Cristache”, că urmează „o criză”, care va dura până în 2027.

„Există o expectativă pe piață. Așa cum lumea nu se mai duce la restaurant, lumea stă acasă, se gândește „pun puțini bani deoparte, dacă vine criza pe care ei tot o anunță”.

Vine o criză și va fi foarte mare. Va fi o criză până în 2027, adică un an și jumătate. Noi trăim într-o economie cu o ciclicitate electorală, nu are legătură cu o economie modernă. Suntem în an electoral, apăsăm pe accelerație, aruncăm bani pe piață, nu se vede inflația imediat. După aceea urmează frâna de mână. Ei știu că urmează în 2027 un alt an electoral”, a declarat Lulea.