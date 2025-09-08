Ministrul Apărării vrea ca responsabilii din DGIA, care știau de militarii mercenari din Congo și de armele aduse în țară, să răspundă cu funcția

Ministrul Apărării Naționale a declarat că va verifica maniera în care au ajuns în țară armele descoperite la gruparea de mercenari condusă de Horațiu Potra. Ionuț Moșteanu a mai spus că Direcția Generală de Informații a Armatei(DGIA) va fi verificată serios, după scandalul în care au fost implicați mai mulți militari români, mercenari în Congo, dar care figurau la serviciu că sunt în concediu de creștere copil.

Ionuț Moșteanu a declarat într-un interviu pentru news.ro că responsabilii din cadrul DGIA care au permis unor militari români să activeze ca mercenari într-o grupare paramilitară, în Congo, sub comanda lui Horațiu Potra, vor fi trași la răspundere și dați afară din sistem.

„Cum este posibil ca unul ca Potra să aibă un arsenal şi milioane cash în casă, fără ca serviciile să ştie? Şi acolo evident că e vorba de complicitate sau incompetenţă. Ambele sunt grave. Nu e foarte clar cine şi cum ar trebui să ştie despre acest lucru”, a subliniat ministrul.

Acesta a mai spus că linșajul mediatic la care este supus, alături de colega sa, ministrul Afacerilor Externe-Oana Țoiu, este rezultatul direct al acțiunii vechilor structuri din ministere care se tem de schimbare.

„Această schimbare va veni oricum, lucrurile se vor schimba atât la Apărare, cât şi la Externe. E o schimbare de paradigmă. În general, la Apărare şi la Externe veneau miniştri apropiaţi de aceste ministere. A fost o surpriză când au venit miniştri USR şi cred că a fost o frică de schimbare care a venit de la sistemele din ambele ministere”.

În ceea ce privește fabricile românești de armament, ministrul MApN a subliniat că reforma le va afecta și pe acestea, în sensul că „unele vor rămâne în picioare, altele se vor închide, pentru că nu putem finanţa găuri negre la nesfârşit. Fabrica de Avioane de la Craiova e clar că nu merge’.

De asemenea, România se va folosi în continuare de avioanele de tip F-35, dar vor fi achiziționate și alte echipamente de înaltă tehnologie militară.

„Nu s-a pus problema să renunţăm la F-35. Vor întări capacitatea de apărare a României. Toate achiziţiile se fac prin planuri multianuale, cu discuţii cu aliaţii NATO. Suntem parteneri cu Statele Unite și acest parteneriat va continua”, a mai spus ministrul în interviul pentru news.ro.

