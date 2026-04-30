Mesaj de la liderul suprem iranian Mojtaba Khamenei: „Viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America"

Liderul suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, nu a mai avut nicio apariție publică de când a fost rănit în atacurile israeliene de la 28 februarie 2026. Joi, 30 aprilie, acesta a dat publicității o altă declarație scrisă de mână. 

Liderul suprem iranian spune că speră la un viitor în care să nu mai existe „prezență americană”  în regiunea Golfului Persic. El a mai spus că locul „inamicilor” este pe fundul mării.

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei / Foto – Mediafax

Khamenei: Golful Persic, fără SUA, dedicat doar prosperității popoarelor regiunii

Liderul suprem a făcut apel la unitatea popoarelor musulmane din regiunea Golfului Persic.

„Cu voia și puterea lui Allah, viitorul strălucit al regiunii Golfului Persic va fi unul fără America. Va fi dedicat în schimb progresului, confortului și prosperității popoarelor”, a spus liderul iranian.

„Noi și statele învecinate de peste apele Golfului Persic și a Mării Omanului împărtășim un destin comun.  Străinii care vin de la mii de km cu intenții lacome nu au ce căuta aici. Decât pe fundul apelor. Lanțul victoriilor, atins de Slava lui Allah și a politicilor de rezistență și a strategiei unui Iran puternic, vor marca începutul unei noi ordini globale și regionale”, a continuat liderul iranian.

„Republica Islamică a Iranului, prin a oferi mulțumiri pentru exercitarea controlului binecuvântat asupra Strâmtorii Ormuz, va securiza regiunea Golfului Persic și va elimina prezența ostilă a inamicilor de pe maluri. Rețeaua legală și noua gestionare a Strâmtorii Ormuz vor aduce confort și progres pentru beneficiul tuturor națiunilor din regiune, și binecuvântările economice vor aduce bucurie în inime oamenilor – prin voia lui Allah, chiar dacă necredincioșilor nu le convine”, a încheiat liderul iranian citatul.

Un amiral american pensionat atrage atenția

Un amiral american retras, William McRaven, a avertizat public asupra războiului SUA cu Iran la un interviu pentru PBS.

„Sunt preocupat de faptul că ofițerilor le este frică să raporteze adevărul puterii de la Washington. Ar putea provoca un efect cascadă pentru moralul ofițerilor de rang superior.”.

Amiralul a recomandat administrației Trump să nu trimită trupe terestre în Iran.

„Trimiterea trupelor la sol? N-aș recomanda. Iranul este de două ori mai mare ca Texas ….ar fi incredibil de dificil. Dacă regimul supraviețuiește, Iranul câștigă”, a spus amiralul pensionat, declarație pe care a mai făcut-o și într-o intervenție televizată  la CNBC în urmă cu 6 zile.

