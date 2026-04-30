Fostul vicepremier, social-democratul Marian Neacșu, crede că moțiunea susținută de AUR și PSD va trece. „Vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari”, spune Neacșu.

Marian Neacșu a fost întrebat joi, la Parlament, dacă PSD are un scenariu în care moțiunea susținută de AUR și PSD nu trece.

„După cum ați văzut, au semnat 254 (n.red. parlamentari) (…) Părerea mea personală este că vom avea un număr de voturi mai mare decât numărul de semnatari”, a declarat Marian Neacșu.

Neacșu: „Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție”

Invitați în emisiunea Ai aflat! Cu Ionuț Cristache, Petrișor Peiu și Marian Neacșu, coordonatorii moțiunii PSD-AUR, au dat detalii despre debarcarea premierului Ilie Bolojan.

„Primul scenariu de lucru ar fi să menținem integral actuala coaliție și actualul protocol al coaliției, în măsura în care PNL va decide să rămână în coaliție, să propună un alt prim-ministru”, a spus fostul secretar general al Guvernului, Marian Neacșu, marți, după depunerea moțiunii „STOP «Planului Bolojan» de distrugere a economiei, de sărăcire a populației și de vânzare frauduloasă a averii statului!”

AUTORUL RECOMANDĂ: