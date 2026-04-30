Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi, jurnalistul Doru Bușcu a comentat poziția curentă a președintelui Nicușor Dan. Potrivit cunoscutului gazetar, acesta pare excedat de funcția supremă în stat și dă semnale clare că este pe punctul de a claca. Mai mult, Nicușor Dan nu își îndeplinește rolul de președinte conform atribuțiilor.

Ionuț Cristache: Lui Emil Constantinescu era 4 ani să zică m-au înfrânt. Ție nu sți se pare că Nicușor Dan a capitulat după un an de zile?

Doru Bușcu: Nu că mi se pare. A capitulat în mod evident, dar nu după un an de zile. Mult mai repede, foarte repede.

Cristache: Ok, dar de ce? Că nu poate? Că nu e capabil să gestioneze? Că n-are echipă? Că l-au trădat? Care-i argumentul?

„ Nu face un pas în față când chestiuni sensibile și importante ” ard în flăcări

Bușcu: O parte din astea toate sunt argumente. Și alcătuiesc poate un argument mare, pentru care nu avem 30% din conținut. Adică este incapabil să joace rolul de președinte, asta se vede. Să spunem în problemele mici, nu în problemele mari. Nu vorbește bine, nu este conectat cu Occidentul, nu știe să facă față în situații de protocol. Nu duce mesaje, nu simte importanța summit-urilor de la care a chiulit. Nu este covârșit de interesul național, să simtă că trebuie să fie prezent în anumite lucruri. Nu iese, nu face un pas în față când chestiuni delicate ca justiția, sensibile și importante, ard în flăcări, deși el promisese altceva. Prin urmare, e clar că nu este calificat pe persoană pentru poziția asta. Dar fiind acolo, e președintele României, la el ne raportăm când vorbim despre președinte.

De ce tace președintele în criza politică

Cristache: Tu l-ai fi văzut altfel în criza asta? L-ai fi văzut susținându-l pe Bolojan? L-ai fi văzut încercând să salveze coaliția asta?

Bușcu: Sigur, l-aș fi văzut activ, în sensul că activ, nu neapărat vizibil la această activitate a lui. Dar aș fi vrut să-i văd activitatea prin efectele politice. Ar fi trebuit să discute frecvent cu coaliția la a cărei arhitectură a contribuit personal. Ne amintim încă o dată că o lună de zile a stat cu toate partidele astea, să numească repede premierul. S-a întârziat bugetul, s-a întârziat tot ca să se coordoneze un program de guvernare. Ca să se bage TVA-ul pe care el a spus că nu o să se bage. Și așa mai departe.

Vizionați emisiunea integral:

