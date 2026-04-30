A capitulat Nicușor Dan? Doru Bușcu: Este incapabil să joace funcția de președinte/Nu e covârșit de interesul național

Invitat în emisiunea Ai Aflat! cu Ionuț Cristache de joi, jurnalistul Doru Bușcu a comentat poziția curentă a președintelui Nicușor Dan. Potrivit cunoscutului gazetar, acesta pare excedat de funcția supremă în stat și dă semnale clare că este pe punctul de a claca. Mai mult, Nicușor Dan nu își îndeplinește rolul de președinte conform atribuțiilor.

Ionuț Cristache: Lui Emil Constantinescu era 4 ani să zică m-au înfrânt. Ție nu sți se pare că Nicușor Dan a capitulat după un an de zile? 

Doru Bușcu: Nu că mi se pare. A capitulat în mod evident, dar nu după un an de zile. Mult mai repede, foarte repede.

Cristache: Ok, dar de ce? Că nu poate? Că nu e capabil să gestioneze? Că n-are echipă? Că l-au trădat? Care-i argumentul?

Nu face un pas în față când chestiuni sensibile și importanteard în flăcări

Bușcu: O parte din astea toate sunt argumente. Și alcătuiesc poate un argument mare, pentru care nu avem 30% din conținut. Adică este incapabil să joace rolul de președinte, asta se vede. Să spunem în problemele mici, nu în problemele mari. Nu vorbește bine, nu este conectat cu Occidentul, nu știe să facă față în situații de protocol. Nu duce mesaje, nu simte importanța summit-urilor de la care a chiulit. Nu este covârșit de interesul național, să simtă că trebuie să fie prezent în anumite lucruri. Nu iese, nu face un pas în față când chestiuni delicate ca justiția, sensibile și importante, ard în flăcări, deși el promisese altceva. Prin urmare, e clar că nu este calificat pe persoană pentru poziția asta. Dar fiind acolo, e președintele României, la el ne raportăm când vorbim despre președinte.

De ce tace președintele în criza politică

Cristache: Tu l-ai fi văzut altfel în criza asta? L-ai fi văzut susținându-l pe Bolojan? L-ai fi văzut încercând să salveze coaliția asta?

Bușcu: Sigur, l-aș fi văzut activ, în sensul că activ, nu neapărat vizibil la această activitate a lui. Dar aș fi vrut să-i văd activitatea prin efectele politice. Ar fi trebuit să discute frecvent cu coaliția la a cărei arhitectură a contribuit personal. Ne amintim încă o dată că o lună de zile a stat cu toate partidele astea, să numească repede premierul. S-a întârziat bugetul, s-a întârziat tot ca să se coordoneze un program de guvernare. Ca să se bage TVA-ul pe care el a spus că nu o să se bage. Și așa mai departe.

AUTORUL RECOMANDĂ

Dan Dungaciu: „În această bătălie, PSD-ul a fost aliniat cu președintele Nicușor Dan, fiecare urmându-și propriile interese”

Recomandarea video

Citește și

EXCLUSIV George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
11:47
George Simion: Sunt bucuros că n-am ajuns idiotul util al PSD, dar sunt vinovatul de serviciu
EXCLUSIV Se teme Nicușor Dan de AUR? Simion: Nu l-am amenințat cu suspendarea/El este imprevizibil/Vedem dacă se recalibrează
19:17
Se teme Nicușor Dan de AUR? Simion: Nu l-am amenințat cu suspendarea/El este imprevizibil/Vedem dacă se recalibrează
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
17:22
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe joi, 30 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Doru Bușcu
EXCLUSIV Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
16:30
Simion dezvăluie că au existat discuții cu PNL și USR: Am discutat în aceste zile cu toate partidele, inclusiv cu USR/Voiau să-l susținem pe Bolojan
VIDEO George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
16:13
George Simion: „Noi susținem ca dnul. Georgescu să nu mai fie hăituit în anchete și să fie în funcții de conducere”
EXCLUSIV Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
15:55
Simion critică partenerul AUR în demersul moțiunii de cenzură. „PSD a fost părtaș la acțiunile care au adus sărăcia”
Mediafax
Europa merge ca un somnambul către o capcană chineză
Digi24
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
Cancan.ro
Alina avea doar 16 ani și a murit pe loc. Ce postase adolescenta înainte de tragedia din Giurgiu
Prosport.ro
Eugenie Bouchard nu are deloc inhibiții. Sesiunea foto cu care i-a zăpăcit pe fani
Adevarul
Cât de posibilă e o candidatură a Maiei Sandu la președinția României? Expert în leadership european: „E o proiecție politică ce merită explorată”
Mediafax
Cât a costat până acum conflictul militar dintre SUA și Iran?
Click
O femeie de 44 de ani a trăit șocul vieții! A fost înșelată de soț cu una dintre angajate: „S-a întâmplat chiar sub nasul meu”
Digi24
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
Cancan.ro
2 alerte de viscol năprasnic în România, emise de meteorologii Accuweather. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cel mai bun probiotic natural. Recomandarea făcută de Mihaela Bilic: un adevărat „elixir” pentru organism
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Ce tip de dubă poți conduce în 2026 dacă ai permis Categoria B. Este legal să faci distribuție sau curierat?
Descopera.ro
Previziunea unui mare diplomat despre România în 1952
Râzi cu lacrimi
Banc cu femei. – Cât să vă bag? – Toatăăă!
Descopera.ro
Inteligența Artificială detectează minciunile mai bine decât oamenii, dar nu atât de bine pe cât s-ar crede
GALERIE FOTO (P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5
17:33
(P) Infrastructură 5: Reparații locale ale carosabilului pe mai multe străzi din Sectorul 5
FOTO-VIDEO Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
17:28
Un tânăr srilankez a fost reținut în România pentru trafic de droguri. Cum își procura stupefiantele
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
17:21
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
CONTROVERSĂ DOCUMENT. Surse: CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de desființare a cumulului pensiei cu salariul: Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite
17:19
DOCUMENT. Surse: CSM desființează proiectul cu care se laudă Pîslaru de desființare a cumulului pensiei cu salariul: Sunt două drepturi fundamentale care nu pot fi îngrădite
FINANȚE Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
17:17
Prima reacție din partea BNR după căderea leului: „Așa se întâmplă în perioade de incertitudine”
CONTROVERSĂ Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald
16:49
Cațavencii.ro: Un rege la curtea yankeului Donald

