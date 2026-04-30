Bucureștiul nu dezamăgește nici de 1 mai. Festivalul Micului cel Mare, petreceri și evenimente care au loc în Capitală în perioada 1-3 mai

Un alt weekend, alte evenimente speciale pentru locuitorii Bucureștiului și nu numai. În perioada 1-3 mai, Capitala României nu doarme, ci a pregătit cele mai frumoase evenimente pentru cei care nu și-au plănuit nimic în această minivacanță de 1 Mai.

Străzi Deschise, din aprilie până în toamnă

Străzi Deschise revine în forță în Capitală și dă tonul unui weekend care transformă complet centrul orașului. După startul din 25 aprilie, proiectul continuă până în toamnă, iar în aceste zile de minivacanță vine cu unele dintre cele mai consistente activități de până acum.

Străzi Deschise București aduce din nou viață pe Calea Victoriei și pe alte artere importante, unde traficul auto este oprit și locul este preluat de oameni, artiști și comunitate. Atmosfera e una clasică pentru orașele mari europene: promenadă, cultură și socializare, fără grabă.

Pe listă sunt spectacole de teatru și dans, concerte live, parade, ateliere pentru copii și activități sportive. În paralel, organizatorii au inclus și dezbateri serioase, întâlniri cu specialiști din arhitectură, urbanism și societatea civilă.

Programul din acest weekend

Sâmbătă, 2 mai

10:00-22:00: Calea Victoriei – deschisă exclusiv circulației pietonale

Duminică, 3 mai

10:00-14:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița, flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions

14:00-16:00, traseu itinerant: Ateneul Român, Splaiul Independenței, Tur ghidat „De la Podul Mogoșoaiei la Calea Victoriei – istoria unui bulevard celebru”, cu: Ovidiu Neacșu;

16:00-20:00, Debarcader Piața Națiunilor Unite: Plimbări pe Dâmbovița flotila DAD (Dâmbovița Apă Dulce) + Kayak Champions;

17:00-19:00, traseu itinerant: Statuia lui Carol I, Muzeul de Istorie, Tur ghidat „Explorează Bucureștiul la pas pe Calea Victoriei”, cu: Anita Sterea;

17:00-18:30, Piața Revoluției: Dezbatere publică „Dâmbovița Apă Dulce râul care unește”;

Pe tot parcursul zilei: Piața Revoluției, Expoziție stradală „Dâmbovița 2035”.

Festivalul Micului cel Mare

Festivalul Micului cel Mare este punctul central pentru iubitorii de mâncare tradițională. La Rond Alba Iulia, între 30 aprilie și 3 mai, vedeta este „micul de 100 de metri”, dar oferta merge mult mai departe: tocănițe la ceaun, pastramă, costițe, deserturi și reinterpretări moderne. Intrarea este liberă, iar atmosfera e completată de muzică și spectacole.

Expoziția „Pro-Vehiculum Urbi”

Pentru cei pasionați de istorie auto, Expoziția Pro-Vehiculum Urbi aduce o incursiune rară în trecut, la hub-ul DeGalben din Piața Amzei nr. 13, între 3 și 9 mai. Intrarea este gratuită.

De la un kart românesc funcțional (KARO) până la motociclete din perioada socialistă și documente de epocă, expoziția e o lecție vizuală despre cum a evoluat mobilitatea în România.

În paralel, pe esplanadă, în zilele de 3 și 9 mai, vor fi expuse autospeciale de epocă ale poliției și pompierilor, modele Dacia, ARO și Renault.

Expoziția poate fi vizitată în timpul săptămânii, între 4 și 7 mai, în intervalul 11:00-16:00, iar în weekend, pe 3 și 9 mai, programul este între 10:00 și 17:00.

Marele festival de zmeie

Familiile cu copii au o variantă simplă și bine organizată: Marele festival de zmeie, pe 1 mai, la Veranda Mall. Ateliere, mini-concursuri și activități interactive, într-un format clar și eficient, în intervalele orare 16:00 – 20:00.

Primele 40 de minute vor fi dedicate atelierului de decorat și colorat zmeie, pe esplanada Veranda Mall, în zona cu măsuțe și scaune. Următoarele 15 minute vor fi destinate mini-concursurilor de înălțat zmeie, în exteriorul mall-ului, pe esplanada Veranda Mall.

Evenimentul este dedicat copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 12 ani, iar participarea este gratuită și se face pe bază de înscriere prin formular. Înscrierile se fac AICI.

Tururi ghidate la Palatul Parlamentului

Pentru cei care preferă experiențele clasice, tururile ghidate de la Palatul Parlamentului rămân o alegere solidă. Pe 1 și 2 mai, vizitatorii pot explora una dintre cele mai impresionante clădiri din Europa, într-un cadru organizat.

Prețul unui bilet pentru adulți este de 69 de lei, în timp ce pentru copii intrarea este liberă.

Spectacole de operă și teatru

București propun zeci de spectacole, de la comedii clasice la producții moderne, iar scena muzicală e acoperită de concerte live și petreceri în cluburi cunoscute. De la Control Club la Berăria H sau Quantic, oferta e variată și acoperă toate gusturile.Vineri, 1 mai

Club 27, Teatrul Metropolis, 15:00

Boeing Boeing (Marc Camoletti), Teatrul Elisabeta, 17:00

Tache, Ianke și Cadâr (Victor Ion Popa), Teatrul Bulandra, 19:00

Lapte Negru, Teatrul Nottara, 19:00

Bani din cer (Ray Cooney), Teatrul de Comedie, 19:00

Strălucirea paraziților, Teatrul Mic, 19:00

Club 27 (a doua reprezentație), Teatrul Metropolis, 19:00

Interesul general (Aurel Baranga), Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00

Criza. Kit de supraviețuire, Teatrul Masca, 19:00

Sonată de toamnă (Ingmar Bergman), Teatrul Nottara, 19:30

(the) Woman, Teatrul Metropolis, 19:30

Burlac la 40 de ani, Teatrul Roșu, 19:30

Apropo, o să mor, Teatrul Excelsior, 20:00

Sâmbătă, 2 mai

Mic și-al dracu’, Teatrul Evreiesc de Stat, 11:00

Fanteziile soțului meu, Teatrul Roșu, 16:30

Tanţa şi Costel (Ion Băieșu), Teatrul Elisabeta, 17:00

Punk Rock (Simon Stephens), Teatrul Excelsior, 19:00

Teroare, Teatrul Bulandra, 19:00

Comedia erorilor, Teatrul Nottara, 19:00

Lirda, Teatrul de Comedie, 19:00

Neliniște (Ivan Vîrîpaev), Teatrul Odeon, 19:00

Trei femei înalte, Teatrul Mic, 19:00

Locotenentul din Inishmore (Martin McDonagh), Teatrul Mic, 19:00

Rave de Ravel, Teatrul Masca, 19:00

Iona, Teatrul Nottara, 19:30

Nu vorbim despre asta (Alexandra Felseghi), Teatrul Odeon, 19:30

(the) Woman, Teatrul Metropolis, 19:30

Cealaltă soție, Teatrul Roșu, 19:30

Ședință cu părinții, Teatrul în Culise, 20:00

Mă mut la mama, Restaurant Elisabeta, 20:00

Duminică, 3 mai

Închide ochii și ai să vezi mai bine, Teatrul de Comedie, 16:00

Luna de miere cu piper, Teatrul Elisabeta, 16:00

Viață conjugală (a)normală, Teatrul Roșu, 18:00

Pterodactili, Teatrul Excelsior, 19:00

Teroare, Teatrul Bulandra, 19:00

Meșteșugul Vieții (Hanoch Levin), Teatrul Bulandra, 19:00

Cumetrele (Michel Tremblay), Teatrul Nottara, 19:00

Plăcerile și chinurile adulterului (Valentin Krasnogorov), Teatrul de Comedie, 19:00

Nunta lui Krecinski (după A.V. Suhovo-Kobîlin), Teatrul de Comedie, 19:00

Trei generații, Teatrul Odeon, 19:00

Ellen Babić, Teatrul Mic, 19:00

Vinovat. Nevinovat. (Gelu Colceag și Vlad Corbeanu), Teatrul Mic, 19:00

30+ (Laura Cunningham), Teatrul Metropolis, 19:00

Iona (Marin Sorescu), Teatrul Dramaturgilor Români, 19:00

Rave de Ravel, Teatrul Masca, 19:00

Actul de căsătorie (Ephraim Kishon), Teatrul Evreiesc de Stat, 19:00

Mariaj în Do major, Teatrul în Culise, 19:00

Perspective grandioase, Teatrul Nottara, 19:30

Dumnezeul de a doua zi (Mimi Brănescu), Teatrul Metropolis, 19:30

Mă mut la TATA!, Teatrul Elisabeta, 19:30

Nopți albe, Teatrul Amzei, 20:00

Biletele se pot lua de aici

Biletele la TNB le găsiți AICI.

AICI găsiți biletele pentru Teatru Roșu.

De AICI puteți lua bilete pentru Teatrul în Culise.

AICI găsiți biletele pentru FF Theatre.

De AICI puteți lua bilete la Teatrul În Culise.

De AICI puteți cumpăra biletele pentru Teatrul de Comedie.

De AICI puteți cumpăra biletele pentru Teatrul Elisabeta.

AICI găsiți biletele pentru Teatrul Nottara.

De AICI puteți cumpăra bilete pentru Teatrul Masca.

AICI găsiți bilete pentru Sala Luceafărul.

AICI sunt biletele pentru Teatrelli.

Biletele la TNB le găsiți AICI.

De AICI puteți cumpăra biletele pentru Opera Națională.

Concertele din weekend

Vineri, 1 mai

Stela Enache [LIVE], Discotecă DJs COOP, Leo, Control Club, 14:00

Proconsul, Botanic Restaurant, 19:00

Romanian Night live cu Alexandra Crăescu & Americas, Riviera Park, 19:00

Timpuri Noi – 1 Mai muncitoresc, Quantic, 20:30

1 Mai Muncitoresc cu Sukar Nation, The Pub – Universității, 21:00

Alina Crișan & Band, Hard Rock Cafe, 21:30

Școala Veche – Lăutarii de Aur, Berăria H, 23:30

Sâmbătă, 2 mai

Altar XXXV years tour, Quantic, 19:00

Terravore (BG) x ReduX (RO) x Kärmagmässacre (RO), Encore Club, 19:30

Adrian Minune și orchestra, Berăria H, 23:15

Duminică, 3 mai

Putrid Pile (US) x Ossyrium (RO), Encore Club, 20:30

Petrecerile din weekend

Vineri, 1 mai

1 Mai solidar cu cei care nu muncesc. Cu DJ Teo, Green Hours, 13:00

Capsula Timpului | 90’s Party, Hanu’ Berarilor, 13:30

Daytime Plan, Hare Garden Herăstrău, 14:00

PW x Tonomat Records, Platforma Wolff, 22:00

Submarine Party, Beluga Music & Cocktails, 22:00

Late Bloom w/ Dobrikan, naive, 22:00

Sâmbătă, 2 mai

Nostalgic Party by Remi, B52 The Club, 21:00

PW x Electro Circus • Saverio Celestri, Jokey!, Platforma Wolff, 22:00

May Affair, naive, 22:00

Dirty Disco w/ Eugen Rădescu, Moss Farai & Emil Doesn’t Drive [BG], Control Club, 22:00

Duminică, 3 mai

Retro Party Tineresc, The Pub – Universității, 15:00

Expozițiile din weekend

Vineri, 1 mai

Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00

Ceramică românească modernă, Palatul Suțu, 10:00

Mari personalități, Muzeul Theodor Aman, 10:00

Aman – linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

Vermont și farmecul Belle Époque, Art Safari, 11:00

R: Eminescu. Poetul rațional, Art Safari, 11:00

Felix Aftene. Jurnal, Art Safari, 11:00

Rovere pe Marte, Observatorul Astronomic, 14:00

Sâmbătă, 2 mai

Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00

Ceramică românească modernă, Palatul Suțu, 10:00

Aman – linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

În ritmul lumii, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Vermont și farmecul Belle Époque, Art Safari, 11:00

R: Eminescu. Poetul rațional, Art Safari, 11:00

Felix Aftene. Jurnal, Art Safari, 11:00

Rovere pe Marte, Observatorul Astronomic, 14:00

Duminică, 3 mai

Între realismul socialist și comunismul național, Palatul Suțu, 10:00

Ceramică românească modernă, Palatul Suțu, 10:00

Aman – linie, punct, Muzeul Theodor Aman, 10:00

În ritmul lumii, Muzeul de Artă Recentă, 11:00

Vermont și farmecul Belle Époque, Art Safari, 11:00

R: Eminescu. Poetul rațional, Art Safari, 11:00

Felix Aftene. Jurnal, Art Safari, 11:00

Evenimente speciale de 1 mai

Vineri, 1 mai

1 Mai Muncitoresc, Bodega La Mahala, 12:00

1 Mai, Caro Hotel, 12:00

Marea degustare de mici, Grădina Mântuleasa, 12:00

Micul Șic de 1 Mai: Champagne & mici, Caru’ cu Bere, 14:00

Party, Grătar cu jar, 1 Mai în Titan, Terasa Roua, 13:00

Sâmbătă, 2 mai

1 Mai Muncitoresc, Bodega La Mahala, 12:00

Party, Grătar cu jar, 1 Mai în Titan, Terasa Roua, 13:00

Duminică, 3 mai