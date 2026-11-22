Mormântul Pictat Hypogeu este considerat o comoară a Tomisului, ascunsă timp de secole sub pământ. El are o valoare istorică și artistică inestimabilă, cu caracter unicat la nivelul întregii țări. Picturile sale murale sunt un exemplu rar de artă funerară din epocă romană, având teme și simboluri care reflectă credințele și cultura antichității târzii.

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Un cavou de familie, de acum 1.700 de ani

Potrivit Muzeului de Istorie Națională și Arheologie Constanța, mormântul Pictat Hypogeu de la Tomis, situat în Constanța, și considerat cel mai bine păstrat loc de veci de pe teritoriul României, a fost descoperit la data de 25 februarie 1988, în timpul unor lucrări edilitare pe faleza înaltă a orașului Constanța, în apropiere de Liceul Mircea cel Bătrân. Atunci, arheologii Muzeului de Istorie și Arheologie au descoperit un cavou de familie prevăzut cu culoar de acces de tip dromos. Deși planul dreptunghiular al mormântului este relativ comun perioadei, interiorul lui a dezvăluit una dintre cele mai spectaculoase descoperiri făcute vreodată în Constanța.

Pe pereții mormântului, pictați în tehnica a secco, au fost reprezentate mai multe scene complexe, care redau diferite motive antropomorfe, zoomorfe și fitomorfe: pe latura sudică, deasupra intrării în cavou, se arată o scenă compusă din patru porumbei care beau apă dintr-o cupă, înconjurați de motive vegetale.

Pe peretele vestic se află pictate patru potârnichi, două care se adapă dintr-o cupă, iar celelalte două ciugulesc în jurul ei, apoi un iepure care mănâncă struguri dintr-un coș răsturnat.

Pe peretele nordic, se află scena principală care înfățișează un banchet funerar. Apoi, în jurul mesei rotunde sunt reprezentate șapte personaje masculine, cinci dintre ele redate în poziție șezută, iar celelalte două, pesemne doi servitori, fiind redate în picioare, de-a stânga și de-a dreapta mesenilor. Cei doi servitori sunt îmbrăcați ca din perioada romană și țin în mâini vase de argint.

Planul secund este redat de arbori în stil mediteraneean stilizați, dar și alte elemente de decor vegetal, sugerând că ceremonia avea loc afară. De asemenea, pe latura estică a monumentului sunt reprezentați doi păuni din profil, poziționați unul în fața celuilalt, care ciugulesc dintr-un coș cu fructe.

Ce s-a descoperit în interiorul mormântului

În interiorul acestui mormânt au fost descoperite patru sicrie de lemn în care erau depozitate rămășițele a patru defuncți, îngropați creștinește, cu mâinile pe lângă corp. Iar pe lângă ei s-au mai descoperit fragmentele altor defuncți, depuși în prima fază de utilizare a cavoului, semn că mormântul a fost folosit o perioadă mai lungă de timp. Remarcabilă a fost însă descoperirea unei amfore de mici dimensiuni, în care se aflau depuse rămășițele unui copil, reprezentând acea practică a înhumării copiilor în amfore, care era una destul de uzuală în epocă.

Inventarul funerar găsit în criptă a fost reprezentat de obiectele personale ale unei defuncte: mărgele fațetate care făceau parte dintr-un colier, două brățări din sârmă de bronz răsucită, dar și un vas de sticlă fusiform, cu bulb la mijloc, de tip unguentarium.

La hotarul dintre crepusculul păgânismului și zorii noii religii monoteiste

Pictura, contextul arheologic și inventarul funerar, încadrează perioada de utilizare a monumentului în a doua jumătate a sec. al IV-lea p. Chr. și până la începutul sec. al V-lea p. Chr., deci la hotarul dintre crepusculul păgânismului și zorii noii religii monoteiste, cu conotații proprii fiecărei lumi în parte.

Mormântul se înfățișează ca o imagine remarcabilă a rafinamentului artistic și spiritual la care s-a ridicat populația romanică a Scytiei Minor, Mormântul Pictat Hypogeu reprezentând unul dintre cele mai importante monumente ale Dobrogei antice.

După descoperirea din 1988, conservarea monumentului a fost o provocare importantă. Au fost necesare intervenții specializate pentru protejarea structurii și a picturilor. Mormântul Pictat Hypogeu a fost deschis publicului în martie 2025, iar astăzi, vizitatorii pot descoperi unul dintre cele mai valoroase vestigii ale Tomisului roman târziu și un reper important al patrimoniului arheologic dobrogean.

Potrivit, Dobrogea150, mormântul Pictat Hypogeu oferă oamenilor din ziua de azi mai mult decât o lecție de istorie. El are menirea de a ne apropia de semenii care au trăit aici acum aproximativ 1.700 de ani, de ritualurile lor și de felul în care își imaginau trecerea în lumea de dincolo.

sursă foto: Facebook/Dobrogea150