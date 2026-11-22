Fostul solist al formației Gaz pe Foc, Andrei Roșu, a anunțat duminică 22 noiembrie, într-o postare pe Facebook, că a refuzat invitația președintelui României, Nicușor Dan, de a participa la recepția oficială organizată cu ocazia Zilei Naționale. Acesta s-a declarat dezamăgit de prestația actualului lider de la Cotroceni, despre care a spus că nu mai reprezintă „valorile” pentru care l-a votat.

Andrei Roșu, fostul solist de la Gaz pe Foc și sportiv și activist civic, a precizat că decizia sa nu vizează instituția prezidențială în sine, pe care o respectă, ci pe Nicușor Dan, care s-a îndepărtat de promisiunile făcute în campanie.

„Evident, am refuzat invitația. Respect instituția prezidențială, rolul ei în democrație și simbolistica unui asemenea eveniment, mai ales de Ziua Națională. Dar consider că persoana care ocupă în prezent funcția de Președinte al României nu mai reprezintă valorile și principiile pentru care i-am acordat votul și încrederea mea”, a transmis acesta, printr-un mesaj publicat pe Facebook.

Fostul muzician a precizat că a refuzat participarea la evenimentul oficial, din respect pentru propriile sale principii.

„Consecvența față de propriile valori este mai importantă decât prezența la un eveniment oficial, indiferent cât de onorantă ar fi invitația”, a spus activistul.

Anunțul fostului solist Gaz pe Foc se încadrează într-un val de nemulțumiri față de președintele Nicușor Dan, exprimate în spațiul public de o parte semnificativă a foștilor săi susținători.