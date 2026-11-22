Aproape toate zborurile din Belgia vor fi anulate luni, după ce asociația controlorilor de trafic aerian din țară a anunțat că personalul său va participa la o grevă națională împotriva măsurilor de austeritate ale guvernului, relatează RTL.

Skeyes, compania responsabilă de controlul traficului aerian din țară, a anunțat că nu va putea asigura serviciile obișnuite în aeroporturile belgiene și în spațiul aerian între orele 7:00 (0600 GMT) și 21:00 (2000 GMT) pe 23 noiembrie.

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„Nivelul de personal prevăzut nu va permite garantarea gestionării în condiții de siguranță a traficului aerian obișnuit în această perioadă. Prin urmare, Skeyes este nevoită să suspende temporar serviciile respective”, a declarat compania.

Prin urmare, perturbările riscă să fie foarte semnificative. Aeroportul Bruxelles preconiza 59.500 de pasageri pentru 429 de zboruri pe parcursul întregii zile, între orele 06:00 și 22:00. Aceasta însemna 213 zboruri de plecare, adică 28.000 de pasageri, și 216 zboruri de sosire, adică 31.500 de pasageri, potrivit purtătorului de cuvânt Quentin Mertens, contactat de Hippolyte Waiengnier.

„Este posibil să aibă loc zboruri între orele 6:00 și 7:00 dimineața, precum și între orele 21:00 și 22:00 seara”, adaugă purtătorul de cuvânt.

Numai situații de urgență

Astfel, luni, controlul aerian se va limita exclusiv la „serviciile minime indispensabile”, și anume la situațiile de urgență și la alte zboruri critice pentru siguranță.

Aeroporturile, companiile aeriene și celelalte părți implicate vor fi informate direct cu privire la consecințele operaționale ale acestei decizii, precizează Skeyes.

Acesta recomandă călătorilor să contacteze compania aeriană pentru a obține informații cu privire la zborul lor.

Aeroportul din Charleroi denunță „consecințele dezastruoase”

Sâmbătă seara, aeroportul Bruxelles-Sud Charleroi a denunțat „consecințele dezastruoase” generate de anunțul conform căruia luni, între orele 7:00 și 21:00, nu va fi posibilă desfășurarea traficului aerian regulat, din cauza unei greve la Skeyes, furnizorul responsabil de controlul aerian.

Aeroportul Charleroi, un important hub european pentru compania aeriană low-cost Ryanair, a declarat că greva controlorilor va duce la „închiderea completă a tuturor aeroporturilor din țară pentru o zi întreagă”, afectând mii de pasageri.

„Fără controlul traficului aerian, niciun zbor nu poate decola sau ateriza”, a declarat aeroportul, condamnând ceea ce a descris ca fiind o „decizie de ultim moment” cu „consecințe dezastruoase”.

Aeroportul a precizat că a asigurat personalul necesar pentru a-și menține propriile operațiuni, respectând în același timp dreptul angajaților de a participa la grevă.

Sindicatul Aeroporturilor Belgiene, BSCA, a cerut autorităților să elaboreze un plan coordonat pentru a menține activitatea economică a tuturor aeroporturilor belgiene și pentru a le consolida competitivitatea.

Belgia a fost martora unor runde repetate de greve în ultimele luni împotriva eforturilor prim-ministrului Bart De Wever de a economisi 10 miliarde de euro în următorii ani, în încercarea de a reduce deficitul ridicat al țării. De Wever a fost angajat în discuții prelungite cu partenerii săi de guvernare pentru a încerca să ajungă la un acord privind un nou buget de reducere a costurilor.

La începutul acestei luni, el și-a prezentat demisia după ce coaliția sa nu a reușit să ajungă la un acord.

Însă regele Belgiei, Philippe, a refuzat să accepte acest lucru și i-a acordat mai mult timp pentru a găsi o soluție.