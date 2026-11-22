Rafinăria Petrotel-Lukoil mai are rezerve de țiței pentru cel mult trei zile, avertizează reprezentanții unității de la Ploiești, potrivit Mediafax. Contractele cu CONPET și Oil Terminal au fost semnate, iar plata în avans a fost efectuată. Pomparea a fost oprită sâmbătă dimineață, fără ca rafinăriei să îi fie comunicată o explicație operațională, susțin reprezentanții sindicatului.

Conducerea tehnică a Rafinăriei Petrotel se declarase pregătită să înceapă procesul de repornire efectivă, după o lună în care echipele tehnice au lucrat intens la verificarea și pregătirea instalațiilor.

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Aproximativ 25.000 de tone de țiței se află în Oil Terminal

Aproximativ 25.000 de tone de țiței – aflate în prezent în Oil Terminal – trebuie transferate la Ploiești pentru a elibera capacitatea de depozitare necesară următorului transport.

Pomparea materiei prime din depozitele Oil Terminal ar fi fost sistată după o intervenție de la nivelul Ministerului Energiei, acționarul majoritar al celor două companii, potrivit unor informații neoficiale obținute de sindicaliști.

Rafinăria Petrotel-Lukoil

Rfinărie a fost oprită după lucrările de mentenanță încheiate în octombrie anul trecut. Este una dintre cele patru entități deținute de gigantul rus care se află sub supravegherea extinsă a statului român, ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicare după declanșarea războiului din Ucraina.

„Fiecare oră de întârziere crește riscul pentru rafinărie, pentru angajați, pentru clienți”

Adrian Negoiță – președintele Sindicatului Salariaților din Petrotel-Lukoil – consideră că situația este foarte gravă.

„Angajații au reușit să repornească această rafinărie după mai mult de un an de inactivitate. Instalațiile au fost puse treptat în funcțiune, în condiții de siguranță și fără incidente. Rafinăria produce deja produse petroliere finite care respectă specificațiile de calitate aplicabile. A fost un efort extraordinar al angajaților, inginerilor și contractorilor. Oamenii nu pot înțelege de ce pomparea țițeiului a fost începută și apoi oprită tocmai când rafinăria revenise la funcționarea normală”, a declarat Adrian Negoiță pentru Mediafax.

Dacă transferul din Oil Terminal nu este reluat, rafinăria ar putea fi obligată să își oprească din nou instalațiile.

„Nu mai vorbim despre o discuție abstractă sau administrativă. În numai câteva zile, producția se poate opri. Fiecare oră de întârziere crește riscul pentru rafinărie, pentru angajați, pentru clienți și pentru toate companiile care depind de activitatea sa”, a avertizat liderul sindical.

Lider sindical: „Nu mai putem exclude acțiuni de protest”

Angajații sunt tot mai îngrijorați și mai furioși după lunile de incertitudine și după efortul excepțional depus pentru repornirea rafinăriei. Liderul sindical avertizează că oamenii au ajuns „la limita răbdării”. Mai mult, Adrian Negoiță spune că oamenii vor ieși „în stradă”, iar acțiunile de protes nu mai pot fi excluse.

„Oamenii au ajuns la limita răbdării. Ei au readus rafinăria la viață și au demonstrat că aceasta poate funcționa în siguranță. Dacă producția va fi din nou oprită fără o explicație clară și legitimă, vom ieși în stradă. Nu mai putem exclude acțiuni de protest. Angajații au dreptul să știe de ce munca și locurile lor de muncă sunt puse din nou în pericol”, a avertizat reprezentantul angajaților.

Sindicatul solicită Ministerului Energiei, CONPET și Oil Terminal să clarifice imediat motivele pentru care transferul a fost sistat și să reia imediat pomparea.

„Astăzi, Petrotel funcționează. Mâine, dacă țițeiul nu ajunge în rafinărie, situația se poate schimba dramatic. Încă mai avem timp să prevenim oprirea, dar acest timp se măsoară acum în ore, nu în săptămâni”, a mai declarat Adrian Negoiță, potrivit Mediafax.

Datorii de peste 1,5 miliarde lei

Petrotel-Lukoil înregistrează datorii de peste 1,5 miliarde de lei, admise de instanță. Creanțele au fost publicate în Buletinul Procedurilor de Insolvență.

Insolvența a fost considerată singura soluție pentru protejarea activelor rafinăriei, păstrarea angajaților și identificarea unei variante de reluare a producției fără încălcarea sancțiunilor internaționale.