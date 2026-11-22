Regretatul fotbalist Dudu Georgescu, care s-a stins din viață la vârsta de 76 de ani în Canada, trecuse printr-o adevărată dramă în România, când a fost evacuat din casa pe care o achiziționase și în care investise zeci de mii de euro. În unul dintre ultimele sale interviuri, Georgescu a declarat că întreaga situație a fost „o mare dezamăgire”, dar și că Dinamo i-a întors spatele, titra la acel moment, ProSport.

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Dudu Georgescu, un reper incontestabil al fotbalului românesc, a murit departe de România, după ce, în urmă cu 12 ani, imobilul în care a acesta locuia a fost retrocedat, în urma unei decizii judecătorești.

Statul îi oferise locuința lui Dudu Georgescu în 1975, pentru câștigarea primei „Ghete de Aur. Ulterior, fotbalistul a achiziționat locuința și, de-a lungul timpului, a investit 30.000 de euro în renovarea imobilului.

Decizia judecătorească din 2014, privind retrocedarea locuinței, l-a lăsat fără casă pe unul dintre cei mai mari sportivi ai României.

Dudu Georgescu: „A fost o mascaradă”

Ionuț Negoiță, patronul echipei Dinamo București, a intervenit public, în ajutorul lui Georgescu și i-a oferit un post în cadrul clubului, un apartament cu trei camere în apropierea Bucureștiului și un autoturism.

Deși a fost impresionat de gestul patronului Dinamo, Georgescu a refuzat, într-un final oferta, din cauza unor neînțelegeri privind oferta și drepturile de proprietate.

„Am fost nevoit să mă întorc în Canada. Parcă am fost privit cu alți ochi, nu știu cum să descriu acel sentiment, îmi este greu chiar și acum. De cei de la Dinamo, de Negoiță. Din păcate, mă doare să o spun, însă Dinamo mi-a întors spatele! Am trăit o dezamăgire, asta este. Am dat totul pentru acest club, însă am ajuns să spun că rămân cu amintirile, cu ghetele, însă și cu această ultimă dezamăgire. A fost o mascaradă, domnule dragă. Nu am stat nici măcar o zi în acel apartament, nici nu vreau să-mi amintesc și îmi cer scuze, nu îmi face bine”, spunea regretatul atacant pentru Prosport în 2019.

Dudu Georgescu a locuit cu chirie în ultima perioadă a vieții

Astfel, Dudu Georgescu a decis să locuiască în Canada. În ultimii ani de viață, acesta a locuit cu chirie, într-o locuință din Toronto, proprietatea unui fost artist de la Rapsodia Română, prieten al solistului Gheorghe Turda. Marele fotbalist a fost găsit mort în casa respectivă, în urmă cu câteva zile, în circumstanțe, momentan, necunoscute.