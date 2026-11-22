Președintele PNL, Ilie Bolojan, a fost întâmpinat cu laude de colegii de partid în timpul unei vizite la Târgul Mureș, unde mai mulți lideri liberali au participat la reuniunea Comitetui Director al organizației județene. Mara Togănel, prim-vicepreședintele PNL Mureș, a publicat duminică, pe Facebook, un mesaj elogios la adresa lui Bolojan, precizând că venirea acestuia la conducerea partidului a determinat un interes tot mai mare pentru înscrierea în PNL.

Vizita lui Bolojan la Târgul Mureș a fost un prilej pentru reprezentanții PNL din județ să își exprime susținerea față de președintele partidului, într-un moment în care formațiunea politică încearcă să-și redefinească direcția politică după intrarea în opoziție.

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La reuniunea Comitetului Director al PNL au participat, alături de Ilie Bolojan, mai mulți lideri ai partidului, printre care europarlamentarii Dan Motreanu și Siegfried Mureșan, deputații Ralca Turcanu și Rober Sighiartău, senatoarea Maria Gabriela Horga și primarul municipiului Toplița, Victor Sebastian Buzilă.

Laude pentru Bolojan

Mara Togănel, prim-vicepreședinte al PNL Mureș, susține că, de când Bolojan a preluat șefia partidului, tot mai multe persoane aleg să se înscrie în formațiunea liberală.

„Sunt membră PNL de 20 de ani și am văzut partidul trecând prin multe etape. Știu ce înseamnă să rămâi într-o echipă, să îi împărtășești valorile și să îi fii alături și în momentele dificile.

Un lucru pe care îl observ cu bucurie este că, de când Ilie Bolojan a preluat conducerea PNL, tot mai mulți oameni vin să se înscrie în partid. Este un semn că există energie, interes și dorință de implicare. Este un capital de încredere pe care avem datoria să îl consolidăm”, a transmis Mara Togănel.

Potrivit președintelui PNL Mureș, Ciprian Dobre, discuțiile au vizat „bilanțul politic al anului 2026, intrarea PNL în opoziție, delimitarea clară de PSD și responsabilitatea construirii unei alternative serioase pentru România, în perspectiva alegerilor din 2028”.

„Nu am ocolit întrebările dificile și nici deciziile care trebuie luate. Opoziția nu înseamnă retragere. Înseamnă reconstrucție, consecvență și recâștigarea încrederii oamenilor prin fapte”, a precizat liberalul pe Facebook.

Sursa foto: Facebook / Ciprian Dobre, Facebook / Mara Togănel