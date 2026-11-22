Un bloc de locuințe cu cinci etaje din Dîmеr, regiunea Kiev, a fost parțial distrus în urma unui atac cu drone rusești de duminică dimineață. Președintele Volodimir Zelenski a declarat că 14 persoane sunt încă date dispărute și ar putea fi blocate sub dărâmături.

„O parte dintr-un bloc de apartamente cu cinci etaje s-a prăbușit în urma unui atac cu drone rusești. Le mulțumesc echipelor de intervenție rapidă pentru că au acționat prompt: nouă persoane au fost deja evacuate, iar incendiul a fost stins”, a declarat Zelenski pe rețelele de socializare.

Sondaj Gândul Crezi că a procedat corect Ilie Bolojan când și-a trimis mașina SPP pentru a prelua de la aeroport invitații la nunta fiicei sale? DA

NU

NU ȘTIU / NU RĂSPUND Vezi rezultate

Loading ...

14 persoane, însă, nu au putut fi contactate. Imaginile transmise de serviciile de urgență au arătat echipele de salvare căutând într-o grămadă mare de moloz și ajutând locuitorii să coboare din clădirea avariată cu ajutorul unei scări și al unei platforme de macara.

„Începând de dimineață, o operațiune de căutare și salvare este în desfășurare în orașul Dîmer, regiunea Kiev. Într-un bloc de locuințe cu cinci etaje, un acces a fost parțial distrus în urma unui atac cu dronă rusesc. Vă mulțumim salvatorilor noștri, care au acționat rapid: nouă persoane au fost evacuate, iar incendiul a fost controlat. Din păcate, este posibil să mai existe persoane sub dărâmături: 14 persoane nu pot fi contactate. Toate serviciile necesare lucrează la fața locului. Un copil a fost rănit în urma unui atac rusesc cu bombe aeriene asupra clădirilor rezidențiale din Zaporojie. În total, în această săptămână, 20 de regiuni ale Ucrainei au fost ținte ale atacurilor rusești. Rusia a lansat aproximativ 2700 de drone, aproape 1460 de bombe aeriene și 165 de rachete de diferite tipuri. O parte semnificativă dintre acestea sunt rachete balistice, inclusiv cele de origine nord-coreeană, pe care Rusia le ajută constant să fie modernizate, pentru a le îmbunătăți precizia. În acest context, este deosebit de dificil de înțeles întârzierile în furnizarea de sisteme antibalistice pentru Ucraina. Trebuie să ne consolidăm apărarea. Este foarte important ca Statele Unite să permită transferul de rachete pentru sistemele Patriot, care sunt deja plătite de partenerii noștri în cadrul programului PURL. De asemenea, este important să continuăm contribuțiile la programul PURL, care este principala noastră sursă de sisteme antibalistice.“, a transmis președintele ucrainean.

Ulterior, Ukrainska Pravda a relatat că salvatorii au recuperat cadavrul unei persoane de sub dărâmăturile blocului de apartamente din regiunea Kiev.

Operațiunea de căutare și salvare este în curs de desfășurare.