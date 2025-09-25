Motivul pentru care Albert Einstein adormea ținând o cheie în mână. Trucul ingenios prin care accesa starea de „SEMISOMN”

Celebrul fizician teoretician Albert Einstein avea un obicei neobișnuit, când venea vorba de somn: adormea ținând o cheie în mână.

Și nu era la mijloc vreo superstiție, ci un truc extrem de ingenios pentru a prinde cele mai creative momente ale minții, scrie atlas-geografic.net.

Concret, el se lăsa într-un fotoliu, cu cheia suspendată deasupra unei tăvi metalice, iar când începea să-l cuprindă somnul , mușchii i se relaxau, cheia cădea și zgomotul îl trezea.

În cel moment, Einstein rămânea prins în acea stare misterioasă dintre veghe și somn, cunoscută azi ca fiind starea hipnagogică.

Această fază scurtă, foarte intensă, este considerată un adevărat izvor de idei, imagini și conexiuni neașteptate.

Dar nu doar Einstein se folosea de ea, ci și Salvador Dalí sau Thomas Edison aplicau trucuri asemănătoare pentru a-și stârni inspirația.

Știința din zilele noastre confirmă faptul că în acele clipe de „semisomn”, creierul poate oferi adevărate scântei de genialitate.