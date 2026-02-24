Dobby, un pisoi negru din Alabama, s-a născut cu o trăsătură genetică extrem de rară și a cucerit lumea, devenind peste noapte cea mai celebră mâță de pe Terra. Născut cu pliuri suplimentare ale urechilor, motănelul de 7 luni numit Dobby a spart internetul cu apariția sa adorabilă. Recent, el a fost preluat de adăpostul Kitty Kat Haven & Rescue după ce familia sa anterioară nu a mai putut să aibă grijă de el. Stephanie Brown (39 de ani), voluntară la adăpost, îl are în grijă în prezent, publică Newsweek

Brown a declarat pentru Newsweek că a fost imposibil să nu fie cucerită de Dobby, datorită temperamentului său blând, a dragostei pentru copii și a aspectului său unic. „Dobby este minunat! E curios și foarte jucăuș. Nu l-am văzut niciodată supărat. O iubește mai ales pe fiica mea”, a declarat Stephanie Brown. Pisoiul s-a integrat perfect și cu celelalte pisici din casă, respectându-le limitele, și a arătat că este un companion ideal.

Fluturele cu coadă îmbârligată

Faptul că are „patru urechi” nu îi afectează auzul și nu îi cauzează niciun disconfort. Această trăsătură rară îi oferă însă un aspect cu totul aparte, care atrage priviri oriunde merge. Pisoiul a devenit rapid popular pe platformele de socializare Instagram și Reddit, unde Brown a postat fotografii și videoclipuri cu el.

Unii utilizatori au glumit că urechile suplimentare îl fac să te ignore „de două ori mai mult”, iar alții au comparat aspectul său cu aripi de fluture sau cu un chip mic plasat în fața unuia mai mare.

Pe lângă urechile duble, Dobby are și coada scurtă și ondulată, iar dinții lui sunt ușor suprapuși, necesitând corectare chirurgicală înainte de adopție.

Brown speră ca notorietatea lui online să îl ajute să găsească o familie iubitoare și permanentă, preferabil cu copii mici, în zona Hoover, Alabama. Planificarea intervenției dentare este programată pentru aprilie, iar până atunci Dobby va rămâne în grijă atentă la Kitty Kat Haven & Rescue.

