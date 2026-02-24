Prima pagină » Actualitate » Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special

Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special

Rene Pârșan
24 feb. 2026, 20:14, Actualitate
Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special

Dobby, un pisoi negru din Alabama, s-a născut cu o trăsătură genetică extrem de rară și a cucerit lumea, devenind peste noapte cea mai celebră mâță de pe Terra. Născut cu pliuri suplimentare ale urechilor, motănelul de 7 luni numit Dobby a spart internetul cu apariția sa adorabilă. Recent, el a fost preluat de adăpostul Kitty Kat Haven & Rescue după ce familia sa anterioară nu a mai putut să aibă grijă de el. Stephanie Brown (39 de ani), voluntară la adăpost, îl are în grijă în prezent, publică  Newsweek 

Brown a declarat pentru Newsweek că a fost imposibil să nu fie cucerită de Dobby, datorită temperamentului său blând, a dragostei pentru copii și a aspectului său unic.

 „Dobby este minunat! E curios și foarte jucăuș. Nu l-am văzut niciodată supărat. O iubește mai ales pe fiica mea”, a declarat Stephanie Brown.

Pisoiul s-a integrat perfect și cu celelalte pisici din casă, respectându-le limitele, și a arătat că este un companion ideal.

Fluturele cu coadă îmbârligată

Faptul că are „patru urechi” nu îi afectează auzul și nu îi cauzează niciun disconfort. Această trăsătură rară îi oferă însă un aspect cu totul aparte, care atrage priviri oriunde merge. Pisoiul a devenit rapid popular pe platformele de socializare Instagram și Reddit, unde Brown a postat fotografii și videoclipuri cu el.

Unii utilizatori au glumit că urechile suplimentare îl fac să te ignore „de două ori mai mult”, iar alții au comparat aspectul său cu aripi de fluture sau cu un chip mic plasat în fața unuia mai mare.

Pe lângă urechile duble, Dobby are și coada scurtă și ondulată, iar dinții lui sunt ușor suprapuși, necesitând corectare chirurgicală înainte de adopție.

Brown speră ca notorietatea lui online să îl ajute să găsească o familie iubitoare și permanentă, preferabil cu copii mici, în zona Hoover, Alabama. Planificarea intervenției dentare este programată pentru aprilie, iar până atunci Dobby va rămâne în grijă atentă la Kitty Kat Haven & Rescue.

Recomandarea autorului: Pisicile cu cei mai fascinanți ochi. Cine conduce în clasamentul Fundației Mondiale a Animalelor

Care sunt cele mai inteligente rase de pisici. Felinele ce socializează cel mai bine cu oamenii

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie
21:37
Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie
NEWS ALERT Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
21:36
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
ACTUALITATE Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
21:17
Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
NEWS ALERT Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
21:07
Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
FLASH NEWS România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă
20:26
România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă
EVENIMENT Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
19:48
Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe