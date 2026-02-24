Prima pagină » Actualitate » România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă

România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă

Bianca Dogaru
24 feb. 2026, 20:26, Actualitate
România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă

După ce au participat la protestele din fața Guvernului, unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile. 

„Bolojan este mai urât decât a fost Băsescu”

„Bolojan ne-a suparat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este mai urât decât a fost Băsescu. Vreau să-i transmit domnului Bolojan să-și reconfigureze traseul cu privire la taxe și impozite și la modificarea pensiilor militare,” a declarat unul dintre polițiști. 

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat astăzi în Piaţa Victoriei. Sute de persoane au contestat modificarea Legii pensiilor militare și au strigat în cor nemulțumirile legate de modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie
21:37
Noile tarife ETA care intră în vigoare miercuri. Cât trebuie să plătescă românii pentru a intra în Marea Britanie
NEWS ALERT Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
21:36
Patronatele și sindicatele acuză Guvernul Bolojan că încalcă Constituția. Despre ce tăieri este vorba
ACTUALITATE Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
21:17
Avertizările medicilor specialiști. Care sunt riscurile să dăm peste cap ficatul dacă mâncăm seara
NEWS ALERT Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
21:07
Alexandru Nazare, după ce guvernul a adoptat OUG pe relansare economică: „Această măsură reprezintă pentru România o tranziție strategică”
INEDIT Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special
20:14
Dobby este cel mai celebru pisoi al momentului. Ce-l face atât de special
EVENIMENT Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
19:48
Fairplay total în fotbalul turc. Un pescărus, fulgerat de o degajare haotică a unui portar. Zburătoarea, salvată de căpitanul echipei adverse
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe