România TV a adus polițiștii în platou. Ce spun reprezentanții forțelor de ordine, care i-au cerut demisia lui Bolojan în stradă

După ce au participat la protestele din fața Guvernului, unde au cerut modificarea Legii pensiilor militare și demisia premierului Ilie Bolojan, reprezentanții forțelor de ordine au venit în platoul România TV pentru a-și exprima în continuare nemulțumirile.

„Bolojan este mai urât decât a fost Băsescu”

„Bolojan ne-a suparat pe noi, pe politisti, pe studenți, pe pensionari, pe persoanele cu handicap. Cred că este mai urât decât a fost Băsescu. Vreau să-i transmit domnului Bolojan să-și reconfigureze traseul cu privire la taxe și impozite și la modificarea pensiilor militare,” a declarat unul dintre polițiști.

Sindicatul Naţional al Poliţiştilor şi al Personalului Contractual din Ministerul Afacerilor Interne au protestat astăzi în Piaţa Victoriei. Sute de persoane au contestat modificarea Legii pensiilor militare și au strigat în cor nemulțumirile legate de modul de guvernare al premierului Ilie Bolojan.

