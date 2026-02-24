Prima pagină » Social » Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”

Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”

24 feb. 2026, 19:48, Social
Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”

Potrivit unui studiu recent, dragostea trece și prin portofel. Un tânăr din trei a mărturisit că problemele financiare i-au afectat relația.

Cu toate acestea, 74% dintre cuplurile din România încă aleg varianta de a își ține banii la comun. Potrivit Eurostat, citat de ProTV, este cel mai ridicat procent de pe continent.

Ce riscuri ai dacă ții banii la comun cu partenerul

Cuplurile din România țin banii la comun ori au un buget din care acoperă cheltuielile lunare. Aproape jumătate dintre cei chestionați au spus că împart plățile de zi cu zi în mod egal, indiferent de venituri, în timp ce 16% contribuie proporțional cu salariul, adică cine câștigă mai mult plătește mai mult.

În general, bărbații sunt cei care administrează banii în cuplu. De plata facturilor se ocupă ambii parteneri în mod egal, dar tot bărbații sunt cei care plătesc pentru ieșirile în oraș.

Sunt de acord să avem parte dintre venituri ținute la comun să reprezinte o formă de încredere. De siguranță. O formă chiar de iubire și de stabilitate în relația de cuplu. Așadar, contribuția comună a celor doi parteneri poate securiza relația.”, a spus Oana Calnegru, psihoterapeut de cuplu, potrivit sursei citate.

Cheltuielile ascunde de partener

Cu toate acestea, unul din patru tineri admite că nu este pe deplin sincer în privința unor cheltuieli față de partener. De cele mai multe ori, este vorba despre mici indulgente personale, precum articole vestimentare de brand, comenzi de mâncare, jocuri video sau pariuri. În general, femeile ascund mai frecvent cumpărături legate de haine, în timp ce bărbații tind să țină ascunse cheltuielile asociate jocurilor sau pariurilor.

Recomandările autorului:

Recomandarea video

Citește și

IMOBILIARE Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
21:07
Casa cu livadă și subsol care se vinde cu 9.000 de euro. Este foarte aproape de România
LIFESTYLE Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
19:17
Ce obiect din casă are cei mai mulți microbi. Conține de 200.000 de ori mai multe bacterii decât un capac de toaletă
LIFESTYLE Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
18:29
Dezavantajul pâinii feliate. Te vei gândi de două ori înainte de a o pune în coș
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
18:00
Iarna lui 2026, o mină de aur pentru firmele de curăţenie şi deszăpezire. Profit istoric de 1 miliard de lei, în vreme ce bucureștenii se luptă cu nămeții ca în Siberia, la o săptămână după ninsoarea care a paralizat Capitala
STATISTICĂ Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți
17:50
Bărbații sunt mai împliniți în orașul acesta. Ce îi face, de fapt, fericiți
STUDIU De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
16:37
De ce au început românii să fugă de oraș și care este destinația preferată de vacanță
Mediafax
Ilie Bolojan explică tăierile din administrație și relansarea economică. Modul în care va arăta administrația publică
Digi24
O femeie din SUA a fost dată dispărută în urmă cu 24 de ani. Acum a fost găsită, dar nu vrea să ia legătura cu familia
Cancan.ro
Tatăl lui Mario Berinde a primit o nouă LOVITURĂ, după ce și-a pierdut fiul. Magistrații au luat decizia! 😲
Prosport.ro
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
Adevarul
Cum este afectată România de retragerea rușilor din Marea Neagră. Lukoil a anunțat că iese din proiectul Trident
Mediafax
Băluță, despre termoficarea din Capitală: Plătim căldură și apă caldă, nu calorifere amorțite
Click
Care este cel mai mare păcat al societății moderne? Dan Negru trage un semnal de alarmă: „Paler avea dreptate când a spus asta”
Digi24
„Nu trage, fac orice!” Mărturii din armata lui Putin: soldați ruși executați, torturați sau trimiși fără arme pe front
Cancan.ro
Copiii și văduva lui Mihai Șora, în RĂZBOI pentru moștenire la trei ani de la moartea sa
Ce se întâmplă doctore
Cum arăta Corina Dănilă în tinerețe? Imagini rare cu fosta actriță din telenovele
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
BREAKING | Adio, tancuri T-80? Rusia nu mai are astfel de vehicule de trimis în Ucraina
Descopera.ro
Cât cântărește cel mai mare fluture din lume?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Pe plajă: – Băi Costele, ce bine arată nevastă-ta, are o siluetă de invidiat!
Descopera.ro
Ce s-ar putea ascunde sub vulcanii de pe Marte?

Cele mai noi

Trimite acest link pe