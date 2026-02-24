Riscul pe care și-l asumă cuplurile care țin banii la comun: „Este foarte important să avem dovezi”

Potrivit unui studiu recent, dragostea trece și prin portofel. Un tânăr din trei a mărturisit că problemele financiare i-au afectat relația.

Cu toate acestea, 74% dintre cuplurile din România încă aleg varianta de a își ține banii la comun. Potrivit Eurostat, citat de ProTV, este cel mai ridicat procent de pe continent.

Ce riscuri ai dacă ții banii la comun cu partenerul

Cuplurile din România țin banii la comun ori au un buget din care acoperă cheltuielile lunare. Aproape jumătate dintre cei chestionați au spus că împart plățile de zi cu zi în mod egal, indiferent de venituri, în timp ce 16% contribuie proporțional cu salariul, adică cine câștigă mai mult plătește mai mult.

În general, bărbații sunt cei care administrează banii în cuplu. De plata facturilor se ocupă ambii parteneri în mod egal, dar tot bărbații sunt cei care plătesc pentru ieșirile în oraș.

„Sunt de acord să avem parte dintre venituri ținute la comun să reprezinte o formă de încredere. De siguranță. O formă chiar de iubire și de stabilitate în relația de cuplu. Așadar, contribuția comună a celor doi parteneri poate securiza relația.”, a spus Oana Calnegru, psihoterapeut de cuplu, potrivit sursei citate.

Cheltuielile ascunde de partener

Cu toate acestea, unul din patru tineri admite că nu este pe deplin sincer în privința unor cheltuieli față de partener. De cele mai multe ori, este vorba despre mici indulgente personale, precum articole vestimentare de brand, comenzi de mâncare, jocuri video sau pariuri. În general, femeile ascund mai frecvent cumpărături legate de haine, în timp ce bărbații tind să țină ascunse cheltuielile asociate jocurilor sau pariurilor.

