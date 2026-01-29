Nicușor Dan spune că PSD nu îngreunează reformele: „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”

Președintele Nicușor Dan a fost invitat la postul de televiziune Digi 24. El spune că PSD nu îngreunează reformele. „Fiecare dintre partide are un public care vrea altceva”, a spus acesta.

Întrebat de moderator dacă crede că PSD îngreunează procesul de reformă, „așa cum mulți vedem”, Nicușor Dan a răspuns: „Fiecare dintre partide are un public și se întâmplă ca publicul lor să vrea altceva. Publicul PNL vrea un stat mai suplu, cel al PSD vrea anumite forme de protecție. Important este că, împreună, reușesc să atingă obiective de etapă, cum ar fi aderarea la OECD sau negocierea PNRR”.

Președintele a mai spus și că dacă acum 6-7 luni prima întrebare era: credeti ca puteti reduce deficitul, acum e invers, de deficit lumea e mult mai multumita.

Nicușor Dan a fost întrebat și cum se simte, în ce privește cazul cazul crimei copiilor din Cenei.

„Este ceva absolut regretabil, acum însă, dacă punem context, vedem ca România nu e singulară, e un fenomen, sunt două probleme genereale: drogurile si înstrăinarea sau lipsa de apartenenta la o comunitate sau lipsa de contact: parinti-copii”.