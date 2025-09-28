Prima pagină » Actualitate » Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel

Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel

28 sept. 2025, 19:30, Actualitate
Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel
Galerie Foto 3

Președintele Nicușor Dan s-a relaxat duminică în sânul familiei, fiind surprins la un eveniment din cadrul evenimentului Străzi deschise, de pe Calea Victoriei. Președintele și-a adus aminte de copilărie la un atelier de confecționat păpuși.

Președintele a fost surprins duminică, 28 septembrie, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei.

Nicușor Dan s-a bucurat de atelierul de creație cu și pentru copii

Astfel, într-o serie de poze, Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din cârpe. Președintele pare să se simtă foarte bine, așa cum atestă pozele surprinse la fața locului.

La un moment dat, Nicușor Dan a făcut chiar o demonstrație pentru un tânăr din public, care a părut plăcut surprins de această acțiune inedită din partea șefului statului.

Șeful statului a fost flancat permanent de echipajul SPP

De notat că, pe tot parcursul prezenței sale la eveniment, președintele a fost flancat de membrii echipajului SPP, așa cum arată pozele surprinse pe Calea Victoriei.

Evenimentul Străzi deschise redă bucureștenilor, în anumite week-end-uri, Calea Victoriei, pe ale cărei artere au loc periodic diverse momente artistice, creative sau de entertainment.

Astfel, duminică, un moment special a avut loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii au fost invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”, avându-l în rolul principal pe starul american John Malkovich.

Programul artistic a mai cuprins și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției. La Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI:

Citește și

VIDEO Ultimul apel al lui Nicușor Dan către moldoveni: „Mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot!”
18:44
Ultimul apel al lui Nicușor Dan către moldoveni: „Mai sunt câteva ore, vă rog ieșiți la vot!”
TRAGEDIE O acrobată a MURIT în timpul unui spectacol de circ, după ce a căzut de pe un trapez de la o înălțime de aproape 5 metri
18:07
O acrobată a MURIT în timpul unui spectacol de circ, după ce a căzut de pe un trapez de la o înălțime de aproape 5 metri
GALERIE FOTO Jurnaliștii străini sunt tratați cu bomboane BUCURIA la centrul de presă din Chișinău
17:59
Jurnaliștii străini sunt tratați cu bomboane BUCURIA la centrul de presă din Chișinău
EXTERNE După ce a ucis 26 de persoane în Filipine, taifunul BUALOI se îndreaptă spre Vietnam. Sute de mii de oameni au fost EVACUAȚI
17:40
După ce a ucis 26 de persoane în Filipine, taifunul BUALOI se îndreaptă spre Vietnam. Sute de mii de oameni au fost EVACUAȚI
ULTIMA ORĂ Poliția Română NU confirmă amenințările cu bombă raportate de Chișinău
17:08
Poliția Română NU confirmă amenințările cu bombă raportate de Chișinău
EXTERNE Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”
17:06
Alegeri în Moldova. 254 de INCIDENTE confirmate până la ora 14:30. Printre acestea, „încălcarea secretului votului” și „votare nejustificată în grup”
Mediafax
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
Digi24
Frig, ploi și ninsori în România: primele zile de octombrie aduc vreme mai rece decât de obicei. Anunțul meteorologilor
Cancan.ro
Categoria de angajați care primesc ZERO lei la pensie, indiferent de câți ani au muncit
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
Adevarul
Banii, mărul discordiei. Ion Țiriac și-a supărat propria fiică, dar a încasat sume uriașe: „Gata, îmi ajunge”
Mediafax
Se inchide circulația pe timul nopții în Capitală. Care este motivul
Click
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
Wowbiz
"Ioana nu este moartă" - Prietenii jurnalistei Ioana Popescu aruncă totul în aer
Antena 3
Șoc la Hollywood. După divorț, un actor celebru a început o relație cu o vedetă OnlyFans  
Digi24
Metoda „coletul”: infractorii au reinventat o escrocherie. Cum acționează și la ce trebuie să fim atenți
Cancan.ro
Orașele din România în care sunt anunțate ninsori în octombrie 2025. Prognoza meteorologilor Accuweather
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Letiția Badea, fosta soție a lui Ilie Dumitrescu! Era supranumită „Monica Bellucci de România” în anii ’90
observatornews.ro
Schema prin care agenții imobiliari umflă prețurile locuințelor. Iancu Guda: Oamenii se sperie
StirileKanalD
„A fost otrăvită de o mână criminală!” Mama Andreei Cuciuc, declarații șoc la un an de la moartea fetei! „Criminalul să fie pedepsit!”
KanalD
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
EXCLUSIV | Amendă usturătoare pentru șoferii care trec intenționat pe galben la semafor. Ce scrie în Codul Rutier 2025
Descopera.ro
Structuri „ACTIVE” stau ASCUNSE sub gheața Antarcticii
Capital.ro
Călin Georgescu, mesaj către America: Vorbesc ca președinte ales al României, a cărui victorie a fost furată
Evz.ro
Horoscopul lui Dom’ Profesor,  29 septembrie 2025. ”First Lady of The World”
A1
Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Un coleg de-al Andreei Cuciuc a dezvăluit cum s-au desfășurat ultimele clipe de viață ale tinerei! Firul evenimentului este de-a dreptul cutremurător
RadioImpuls
După tot ce au trăit, nimeni nu credea că mai pot primi o veste atât de dură. Le-a fost ascuns prea mult timp: "Să le ardă și inimile lor de durere". Ce au aflat despre Andreea Cuciuc i-a pus la pământ. Este un adevăr greu de dus: "Doamne, fă lumină!"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
„Românii vor fi cei care îi vor spune monarhului lor ce simpatii trebuie să aibă”