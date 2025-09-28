Imaginile zilei! Nicușor Dan, surprins printre jucării, flancat de SPP-iști. Președintele se distrează cu un roboțel

Președintele Nicușor Dan s-a relaxat duminică în sânul familiei, fiind surprins la un eveniment din cadrul evenimentului Străzi deschise, de pe Calea Victoriei. Președintele și-a adus aminte de copilărie la un atelier de confecționat păpuși.

Președintele a fost surprins duminică, 28 septembrie, în timp ce participa cu cei doi copii ai săi la un atelier de creație pentru cei mici, pe Calea Victoriei.

Nicușor Dan s-a bucurat de atelierul de creație cu și pentru copii

Astfel, într-o serie de poze, Nicușor Dan stă la o măsuță, alături de partenera sa de viață, Mirabela Grădinaru, fetița și băiatul lui, în timp ce confecționează păpuși din cârpe. Președintele pare să se simtă foarte bine, așa cum atestă pozele surprinse la fața locului.

La un moment dat, Nicușor Dan a făcut chiar o demonstrație pentru un tânăr din public, care a părut plăcut surprins de această acțiune inedită din partea șefului statului.

Șeful statului a fost flancat permanent de echipajul SPP

De notat că, pe tot parcursul prezenței sale la eveniment, președintele a fost flancat de membrii echipajului SPP, așa cum arată pozele surprinse pe Calea Victoriei.

Evenimentul Străzi deschise redă bucureștenilor, în anumite week-end-uri, Calea Victoriei, pe ale cărei artere au loc periodic diverse momente artistice, creative sau de entertainment.

Astfel, duminică, un moment special a avut loc în zona Muzeului Național de Istorie a României, unde vizitatorii au fost invitați să participe la un flashmob muzical dedicat maestrului Sergiu Celibidache și filmului „Cravata Galbenă”, avându-l în rolul principal pe starul american John Malkovich.

Programul artistic a mai cuprins și minishow-uri spectaculoase de acrobație, susținute de Circul Metropolitan București în Piața Revoluției. La Casa Filipescu-Cesianu, publicul are ocazia să viziteze expoziția tematică „Bucureștiul Nocturn”, alături de expozițiile permanente „Muzeul Vârstelor” și „În apropierea sfinților. Frescele Mănăstirii Văcărești după 40 de ani”.

