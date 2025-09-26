În campanie spunea că nu se mai uită la TV de 8 ani. Acum, Nicușor Dan spune că se uită “în trecere” și “fără sonor.” Și nu-i prea place ce vede

Joi seara, în interviul acordat Digi 24, am aflat lucruri noi despre președintele Nicușor Dan. După ce, în campania electorală, dezvăluia că nu se mai uită la televizor de opt ani, iată a trebuit să ajungă în cea mai înaltă funcție din stat pentru a avea acces la televizor și a se reconecta cu realitățile românești, pe care chiar domnia-sa le „păstorește” de la cel mai înalt nivel.

„Văd scris dezastru, criză”

Accesul la televizorul din secretariatul de la Palatul Cotroceni este însă unul fugitiv, “în trecere” și “fără sonor” pentru președintele Dan. Iar realitățile pe care românii le suportă – criză financiară, tăieri de salarii, proteste – nu sunt tocmai pe placul președintelui.

„În secretariatul prin care trec este un TV tot timpul deschis fără sonor și văd des știrile care circulă acolo. Văd scris dezastru, criză. Sunt și lucruri care ajung pe surse și sunt adevărate, dar sunt și lucruri care ajug pe surse și sunt neadevărate”, a declarat Nicușor Dan.

Televizorul, obiectul interzis din casa președintelui României

Reamintim că Nicușor Dan și partenera sa, Mirabela, au povestit în campania electorală, în cadrul unui podcast, că în locuința lor nu mai există televizor de opt ani. Decizia a fost luată de Mirabela imediat după nașterea fetiței lor, la recomandarea unui medic.

„Televizorul l-am ambalat în momentul în care s-a născut fetița, acum 8 ani. Nu avem televizor de 8 ani. Ideea este că tot ce înseamnă gadget, am înțeles de la un medic specialist, o suprastimulare a copiilor în primii ani de viață nu este benefică”, a precizat partenera de viață a președintelui României.

Sursă foto: colaj Gândul

RECOMANDAREA AUTORULUI: