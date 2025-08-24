O fetiță de 8 ani din Brăila a fost dată dispărută din casa bunicilor. Violeta Georgiana Cotigă este căutată național și internațional

O fetiță în vârstă de 8 ani a dispărut, duminică dimineața, din casa bunicilor, din Oprișenești, județul Brăila. Copila a fost dată dispărută și este acum căutată de polițiști.

În jurul orei 11:40, polițiștii din cadrul Poliției orașului Ianca, județul Brăila, au fost sesizați prin apel 112 de către un bărbat de 41 de ani, din localitatea Oprișenești, cu privire la faptul că nepoata sa, Violeta Georgiana Cotigă, de 8 ani, a dispărut de la domiciliu, în jurul orei 06:30 și nu a mai fost de găsit.

De îndată s-au constituit echipe operative mixte, formate din polițiști și jandarmi care desfășoară în aceste momente activități ample de căutare a fetiței în vârstă de 8 ani.

Fetița are 130 cm înălțime, 30-35 kg, păr șaten până în zona umerilor, are o cicatrice la ochiul drept, ochii căprui. Aceasta era îmbrăcată în pantaloni scurți înflorați, maiou alb și era desculță. Pentru Violeta Georgiana Cotigă a fost solicitată căutarea la nivel naţional și internațional. De asemenea, persoanele care pot oferi informaţii despre locul în care aceasta se află sunt rugate să apeleze numărul de urgenţă gratuit 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unităţi de poliţie.

Autorul recomandă:

Băiatul de 11 ani dat dispărut în Sectorul 2 din Capitală a ajuns acasă. Autoritățile au emis mesaj RO-Alert

Alertă în Satu Mare. Adolescentă de 14 ani, dată dispărută în municipiul Carei. Poliția a deschis o anchetă