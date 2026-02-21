Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a continuat analiza privind participarea președintelui României la ședința Board of Peace. Profesorul a criticat atât statutul de observator, cât și modul în care a fost perceput comportamentul delegației române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Dungaciu susține că trimiterea unui președinte în calitate de observator a fost o greșeală de reprezentare diplomatică. El consideră că imaginile apărute ulterior au afectat imaginea României și că situația a fost una fără precedent pentru un șef de stat român.
„Iar a doua tentativă de a face o fotografie, iertați-mă, asta nici măcar nu pot să o comentez. Aceea este expresia umilinței de politică internă a României, nu doar a președintelui. Să ai un președinte care oricum avea o calitate slabă, nu trimiți un președinte ca observator… Trimiți un ministru de Externe maxim, un adjunct de ministru de Externe, un consilier prezidențial ca observator. Când pui ditamai președintele, singurul președinte de acolo ca și observator, te aștepți ca măcar tratamentul să fie cât de cât onorabil. Acel gest disperat de a obține un autograf este umilitor pentru mine ca român, umilitor pentru mine ca țară, nici măcar nu mai contează cât de umilitor este pentru președintele României, că asta e problema lui. Dar realmente România a fost pusă acolo într-o situație în care probabil că n-a mai fost pusă niciodată. Greu să-mi imaginez un alt președinte al României care să fie procedat așa. Trecând peste faptul că locul în care a fost pus în sală domnul Nicușor Dan era…” , afirmă Dan Dungaciu.