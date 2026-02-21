Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a continuat analiza privind participarea președintelui României la ședința Board of Peace. Profesorul a criticat atât statutul de observator, cât și modul în care a fost perceput comportamentul delegației române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România a fost pusă într-o situație fără precedent

Dungaciu susține că trimiterea unui președinte în calitate de observator a fost o greșeală de reprezentare diplomatică. El consideră că imaginile apărute ulterior au afectat imaginea României și că situația a fost una fără precedent pentru un șef de stat român.