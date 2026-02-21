Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”

Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”

Alexandra Anton Marinescu
21 feb. 2026, 08:00, Marius Tucă Show
Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, sociolog, geopolitician și analist, a continuat analiza privind participarea președintelui României la ședința Board of Peace. Profesorul a criticat atât statutul de observator, cât și modul în care a fost perceput comportamentul delegației române. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

România a fost pusă într-o situație fără precedent

Dungaciu susține că trimiterea unui președinte în calitate de observator a fost o greșeală de reprezentare diplomatică. El consideră că imaginile apărute ulterior au afectat imaginea României și că situația a fost una fără precedent pentru un șef de stat român.

„Iar a doua tentativă de a face o fotografie, iertați-mă, asta nici măcar nu pot să o comentez. Aceea este expresia umilinței de politică internă a României, nu doar a președintelui. Să ai un președinte care oricum avea o calitate slabă, nu trimiți un președinte ca observator… Trimiți un ministru de Externe maxim, un adjunct de ministru de Externe, un consilier prezidențial ca observator. Când pui ditamai președintele, singurul președinte de acolo ca și observator, te aștepți ca măcar tratamentul să fie cât de cât onorabil. Acel gest disperat de a obține un autograf este umilitor pentru mine ca român, umilitor pentru mine ca țară, nici măcar nu mai contează cât de umilitor este pentru președintele României, că asta e problema lui. Dar realmente România a fost pusă acolo într-o situație în care probabil că n-a mai fost pusă niciodată. Greu să-mi imaginez un alt președinte al României care să fie procedat așa. Trecând peste faptul că locul în care a fost pus în sală domnul Nicușor Dan era…” , afirmă Dan Dungaciu.

ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
07:30
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”
12:00
Ion Cristoiu: „Nu înțeleg de ce s-a mai dus încă o dată Nicușor Dan peste Trump să dea mâna”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
11:11
Dan Dungaciu: „Au încercat să facă din întâlnire ceva ce nu a existat. Ar putea să iasă prost în relație cu americanii și cu Bruxelles-ul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
11:00
Dan Dungaciu: „Nu poți să vorbești despre lucruri atât de minore pe care poți să le faci pentru reconstrucția Gazei“
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
11:00
Ion Cristoiu: „Noi ne-am oferit primii să dăm Gazei un ajutor de 1 miliard de euro”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”
10:30
Dan Dungaciu: „Asistăm la ciocnirea civilizațiilor în interiorul civilizației occidentale”
SPORT TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
07:58
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
CLIMĂ România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
07:40
România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
UTILE Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
07:34
Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
ACTUALITATE 21 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Love Hewitt împlinește 47 de ani, Chuck Palahniuk face 64
07:15
21 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Love Hewitt împlinește 47 de ani, Chuck Palahniuk face 64
CONTROVERSĂ 6 întrebări-cheie la care ar trebui să răspundă Trump înainte de a ataca Iranul. Atlantic Council: „70% dintre americani sunt împotriva unei intervenții militare”
07:00
6 întrebări-cheie la care ar trebui să răspundă Trump înainte de a ataca Iranul. Atlantic Council: „70% dintre americani sunt împotriva unei intervenții militare”

