TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB

Mai jos, în articol, Gândul.ro vă prezintă un clasament cu cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Pe primul loc se află Vlad Chiricheș, care activează, în prezent, la FCSB. Are o avere estimată la 18 milioane de euro.

Pe cel de-al doilea loc se află Nicolae Stanciu, care evoluează la Dalian Yingbo și care are o avere estimată la 17 milioane de euro.

Pe locul 3 se află Alexandru Mitriță, care evoluează la Zhejiang Professional. Are o avere estimată la 13.000.000 de euro.

Locul 4 este ocupat de Alexandru Maxim, care activează la Gaziantep. Are o avere estimată la 11.000.000 de euro.

Locul 5 este ocupat de Răzvan Marin, care este, acum, parte a echipei AEK Atena. Averea este estimată la 10 milioane de euro.

Cel de-al șaselea loc este ocupat de Radu Drăgușin, care activează la Tottenham Hotspur și care are o avere estimată la 9 milioane de euro.

Ionuț Radu se află pe locul 7 în acest clasament. Fotbalistul evoluează la Celta Vigo, iar averea este estimată la 8 milioane de euro.

Florin Tănase, fotbalist la FCSB, are o avere estimată la 7 milioane de euro, fiind situat pe locul 8.

Locul 9 este ocupat de Dennis Man, fotbalist care evoluează la PSD Eindhoven. Averea este estimată la 6.5 milioane de euro.

Ianis Hagi ocupă locul 10 în acest top. Activează la Alanyaspor, iar averea este estimată la 6 milioane de euro.

