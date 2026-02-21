Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a comentat posibilitatea ca președintele României să fie chestionat în plan extern cu privire la anularea alegerilor. Fostul premier consideră că tema este deja prezentă în discursul administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „Administrația americană nu știe ce s-a întâmplat în România?”

Invitata a pornit de la ideea că tema anulării alegerilor este deja discutată în spațiul politic american. Ea a vorbit despre discursuri recente ale unor oficiali de rang înalt. România nu poate evita această dezbatere. Fostul premier susține că președintele României trebuia să își respecte promisiunea privind desecretizarea stenogramelor și că prezentarea unui raport propriu în SUA ar putea afecta imaginea țării.