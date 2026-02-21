Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”

Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”

Alexandra Anton Marinescu
21 feb. 2026, 07:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Viorica Dăncilă, fost premier al României, a comentat posibilitatea ca președintele României să fie chestionat în plan extern cu privire la anularea alegerilor. Fostul premier consideră că tema este deja prezentă în discursul administrației americane. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Viorica Dăncilă: „Administrația americană nu știe ce s-a întâmplat în România?”

Invitata a pornit de la ideea că tema anulării alegerilor este deja discutată în spațiul politic american. Ea a vorbit despre discursuri recente ale unor oficiali de rang înalt. România nu poate evita această dezbatere. Fostul premier susține că președintele României trebuia să își respecte promisiunea privind desecretizarea stenogramelor și că prezentarea unui raport propriu în SUA ar putea afecta imaginea țării.

„Eu cred că va fi o temă pentru că am văzut și din primul discurs al lui Vance, am văzut acum al lui Rubio, sunt anumite lucruri la care administrația americană ține foarte mult. Iar faptul că s-a vorbit despre România, că a apărut acest raport, chiar dacă unii vor să-l ducă în derizoriu…A spus că se va duce dânsul cu un raport. Pe bune? Păi, administrația americană nu știe ce s-a întâmplat în România? Dacă au venit cu propriul raport, cu ce argumente te duci în plus ca să spui că nu este adevărat raportul făcut de partea americană? Și eu cred că domnul președinte, în primul rând, avea o responsabilitate față de cetățenii români. Dânsul trebuia să vină cu ceea ce a promis în campania electorală și anume desecretizarea stenogramelor pentru a vedea motivul care a dus la anularea alegerilor. A promis acest lucru, cum a promis și că nu va crește TVA, dar aceste promisiuni, dânsul le-a uitat. Faptul că se duce acolo și crede că dânsul va putea impune un raport, eu cred că acest lucru ne face mai mult rău decât bine.”, afirmă Viorica Dăncilă.

