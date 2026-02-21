Prima pagină » Știri externe » România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă

România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă

Mihai Tănase
21 feb. 2026, 07:40, Știri externe
România și Bulgaria, printre campioanele UE la amprentă scăzută de carbon. De ce economia rămâne totuși intens poluantă
Foto: Freepik

România și Bulgaria se numără printre țările cu cea mai mică amprentă de carbon pe cap de locuitor din Uniunea Europeană în 2023, arată cele mai recente date publicate de Eurostat.

La nivelul UE, amprenta de carbon a emisiilor de gaze cu efect de seră generate de bunurile și serviciile consumate a fost de 9 tone de echivalent CO2 pe cap de locuitor, în scădere cu aproximativ o tonă față de 2022, scrie 24chasa.bg.

Indicatorul măsoară emisiile generate pe întregul lanț de producție al bunurilor și serviciilor consumate în UE, inclusiv cele provenite din importuri, oferind o imagine completă asupra impactului real al consumului european asupra climei.

În clasamentul statelor membre, cea mai mică amprentă de emisii de gaze cu efect de seră a fost înregistrată de Portugalia, cu 6,5 tone de echivalent carbon pe cap de locuitor. Urmează Bulgaria, cu 6,8 tone, iar apoi Suedia și România, ambele cu câte 6,9 tone de CO2 echivalent pe cap de locuitor.

La polul opus se află Cipru, cu 14,8 tone de echivalent carbon pe cap de locuitor, Irlanda, cu 14 tone, și Luxemburg, cu 12,7 tone, state care conduc topul emisiilor la nivel individual în UE.

Paradoxul românesc

În cazul României, expertul în politici climatice Mihnea Cătuți explică, în raportul „Starea Climei România 2025”, că reducerea spectaculoasă a emisiilor, de peste 75% față de 1990, nu este rezultatul unor politici climatice solide, ci mai degrabă consecința colapsului industrial din anii ’90.

Deși emisiile per capita sunt printre cele mai mici din UE, economia românească rămâne de două ori mai intensivă în carbon decât media europeană.

Practic, pentru fiecare euro produs, România generează aproape 500 de grame de CO2, semn că „miracolul” reducerilor din perioada tranziției post-comuniste nu mai poate continua fără reforme structurale profunde.

Dacă industria și sectorul energetic au reușit să reducă emisiile, transporturile și clădirile au devenit tot mai poluante, indicând zonele unde tranziția verde trebuie accelerată urgent.

La nivelul UE, în 2023, amprenta totală de carbon a tuturor bunurilor și serviciilor consumate a ajuns la 4 miliarde de tone de echivalent carbon. În paralel, emisiile generate de producția de bunuri și servicii pe teritoriul Uniunii au fost de 3,3 miliarde de tone.

Datele arată că, între 2013 și 2023, emisiile de gaze cu efect de seră asociate consumului au scăzut cu 12,9%, iar cele provenite din producție cu 18,6%. Anul 2020 a marcat o reducere abruptă a amprentei de carbon, pe fondul pandemiei de COVID-19, însă până în 2023 emisiile din consum au revenit la nivelul din 2020, în timp ce cele din producție au continuat să scadă cu încă 3,5%.

Recomandarea autorului:

Pentagonul avertizează UE: „Vor urma represalii dure dacă Europa exclude armele americane din achiziții”

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ 6 întrebări-cheie la care ar trebui să răspundă Trump înainte de a ataca Iranul. Atlantic Council: „70% dintre americani sunt împotriva unei intervenții militare”
07:00
6 întrebări-cheie la care ar trebui să răspundă Trump înainte de a ataca Iranul. Atlantic Council: „70% dintre americani sunt împotriva unei intervenții militare”
ANALIZĂ Alegeri cu scandal în Ungaria. De la campania anti-război Orban la scandalul sexual în care este implicat Peter Magyar, principalul opozant
05:00
Alegeri cu scandal în Ungaria. De la campania anti-război Orban la scandalul sexual în care este implicat Peter Magyar, principalul opozant
ȘTIINȚĂ Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
23:00
Omul se întoarce pe Lună. Pentru ce dată este programată misiunea NASA
FLASH NEWS Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa
21:00
Scandal de proporții între Budapesta și Kiev. Maghiarii au blocat împrumutul-mamut de 90 de miliarde € din partea UE pentru Ucraina. De la ce a pornit disputa
SCANDAL Donald Trump aruncă bomba, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele : „Azi impunem încă un tarif global de 10%, peste cele deja aplicate”
20:08
Donald Trump aruncă bomba, după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele : „Azi impunem încă un tarif global de 10%, peste cele deja aplicate”
FLASH NEWS Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă”
20:02
Patru ani de război în Ucraina. Macron anunță o nouă reuniune a țărilor „Coaliţiei de voinţă”
Mediafax
Ce înseamnă marea înfrângere a lui Trump la „CCR-ul american”
Digi24
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
Cancan.ro
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
Prosport.ro
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
Adevarul
Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială
Mediafax
Imaginile din satelit arată că Iranul se pregătește de războiul cu SUA
Click
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
Digi24
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
Cancan.ro
Concurentul de la Desafio săltat de mascații de la DIICOT pentru posesie de droguri
Ce se întâmplă doctore
Oana Roman, nemachiată și fără filtre. Cum arată, în realitate, la aproape 50 de ani. „No filter. Doar creme bune și grijă pentru ten”
Ciao.ro
Vedetele din România au strălucit la Balul Mascat Bridgerton din București. Adelina Pestrițu și Nicole Cherry au atras toate privirile
Promotor.ro
Mașina rusească la care visau românii în perioada comunistă revine după un sfert de secol. Dar, e fabricată în China
Descopera.ro
China a construit robotul suprem! Ce poate face?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -– Te-am văzut în vis, erai dezbrăcată!
Descopera.ro
Un nou virus periculos infectează dispozitivele Android și preia controlul complet al telefonului
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
08:00
Dan Dungaciu: „Nu ne interesează cât de umilitor a fost pentru președinte. Asta e problema lui. A fost umilită România”
SPORT TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
07:58
TOP 10 | Cei mai bogați fotbaliști români în activitate. Ce averi au Ianis Hagi, Dennis Man și Florin Tănase de la FCSB
UTILE Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
07:34
Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești
ACTUALITATE Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
07:30
Viorica Dăncilă: „Nicușor Dan nu va putea să-și impună propriul raport în fața lui Trump. El știe ce s-a întâmplat la anularea alegerilor din România”
ACTUALITATE 21 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Love Hewitt împlinește 47 de ani, Chuck Palahniuk face 64
07:15
21 Februarie, calendarul zilei: Jennifer Love Hewitt împlinește 47 de ani, Chuck Palahniuk face 64

Cele mai noi

Trimite acest link pe