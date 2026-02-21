Prima pagină » Actualitate » Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești

Cât ar trebui să ai de plată la întreținere, în funcție de oraș și de câte camere are imobilul în care locuiești

21 feb. 2026, 07:34, Actualitate
În lunile de iarnă, de multe ori, costurile la întreținere sunt mai mari, însă diferă în funcție de tipul imobilului în care locuiești, precum și de numărul de persoane declarat la asociația de proprietari. Gândul.ro a întocmit un clasament cu 25 de orașe românești și prețurile estimate pentru întreținere, fiind luate în considerare mai multe scenarii. Vezi mai jos.

Gândul.ro a întocmit un tabel cu 25 de orașe din România (cele mai mari) și prețurile estimate pentru întreținere, în funcție de numărul camerelor și cel al locatarilor din imobil. De menționat faptul că întreținerea medie de iarnă este, practic, o medie între decembrie, ianuarie și februarie, fiind luate în considerare temperaturile din această iarnă.

Costurile mai includ încălzirea centralizată (sau gazul pentru centrala proprie), apa, gunoiul și cheltuielile comune.

Cheltuieli la întreținere în funcție de oraș și numărul camerelor de care dispune imobilul

Estimările au fost făcute pentru următoarele scenarii: garsonieră (1 persoană), garsonieră (2 persoane), ap. 2 camere (1 persoană), ap. 2 camere (2 persoane), ap. 2 camere (3 persoane), ap. 3 camere (2 persoane), ap. 3 camere (3 persoane) si ap. 3 camere (4 persoane).

Cel mai mic cost din tabel este aferent orașului Zalău, pentru persoana care locuiește în garsonieră. Costul la întreținere este de 450 de lei pe lună. Cel mai mare cost este aferent orașului Constanța, tot pentru garsonieră, cu 600 de lei pe lună.

Cel mai mic cost pentru o garsonieră în care trăiesc 2 persoane este găsit în orașul Zalău, cu 520 de lei pe lună. Cel mai mare cost pentru același scenariu este aferent orașului Constanța, cu 680 de lei.

În cazul unui apartament cu 2 camere în care locuiește o persoană, cel mai mare cost se află în orașul Constanța (900 de lei), fiind urmat de Craiova, cu un cost de 950 de lei pe lună, la întreținere. Cel mai mic cost se găsește în Zalău, cu 680 de lei, orașul fiind urmat de Satu Mare, cu 690 de lei.

Costurile pentru apartamentele în care stau mai multe persoane

În cazul unui apartament cu 2 camere în care locuiesc două persoane, cel mai mare cost îl găsim în Constanța, cu 980 de lei, orașul fiind urmat de Craiova, cu 950 de lei/lună. Cel mai mic cost este găsit tot la Zalău, cu 750 de lei/lună, fiind urmat de Satu Mare (760 lei) și Târgoviște (770 lei).

Întreținerea este de 820 de lei pentru un apartament de 2 camere în care locuiesc trei persoane, la Zalău. Un cost de 1.060 de lei este plătit la Constanța, iar 1.030 de lei costă întreținerea la Craiova. Orașele sunt urmate de Iași, cu 1.000 de lei/lună.

Trei persoane care stau într-un apartament cu 3 camere vor plăti puțin peste o mie de lei, în Zalău. Un cost de 1.220 de lei va fi plătit la Ploiești, iar 1.200 de lei va fi întreținerea la Râmnicu Vâlcea. La Constanța găsim cel mai mare cost, și anume de 1.330 de lei/lună. În București, costul ar fi de 1.230 de lei pe lună, la întreținere.

Dacă în imobilul cu 3 camere locuiesc 4 persoane, atunci costurile vor fi mai mari. Așa cum arată tabelul de mai sus, un cost de 1.300 de lei este aferent orașului Ploiești. În Constanța, costul va fi de 1.410 lei, iar în Buzău întreținerea va costa 1.210 lei.

