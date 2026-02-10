O meserie uitată încă de pe vremea lui Ceaușescu, este la mare căutare acum, în 2026

Încă din vremea comunismului românii au început să abandoneze această meserie, dar acum, în 2026, tot mai mulți sunt interesați să o învețe. Cererea este mare, iar oferta pe piață, destul de mică, scrie CANCAN.RO.

Iarna se lasă greu dusă din România, iar frigul de afară și nevoia de încălzire readuc în discuție o meserie uitată.

Citește despre meșterii pe care mulți românii îi caută în această perioadă.