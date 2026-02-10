În timp ce Kaja Kallas, șefa diplomației a Uniunii Europene, a făcut apel ca Europa să negocieze cu Rusia, nu să „pretindă” că negociază, Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, și Emmanuel Macron, președintele Franței, au reiterat necesitatea relansării dialogului cu Vladimir Putin, scrie Republica.

Macron a fost primul lider din tabăra „Coaliția de Voință” a statelor membre NATO și UE (angajate din 2024 să sprijine Kievul după revenirea lui Donald Trump la președinția Statelor Unite) care a lansat propunerea să relanseze relațiile diplomatice cu Rusia după patru ani de război în Ucraina.

Astfel, Franța se pregătește să reia discuțiile de pace cu Rusia pentru prima oară din februarie 2022, când dictatorul de la Kremlin l-a pus pe liderul de la Champ-Elisee la infama masă lungă de 6 metri, în ultima ocazie a Uniunii Europene care a încercat să prevină invazia rusă a Ucrainei.

Vladimir Putin a spus că este „pregătit” să reia dialogul cu omologul său francez.

Sursa Foto: Kremlin.ru

Autorul recomandă:Putin este „gata de dialog” cu Emmanuel Macron. Când au discutat ultima dată cei doi lideri. Reacția Palatului Élysée