Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia

10 feb. 2026, 09:59, Actualitate
În anul 2009, cadavrul unui muncitor român, zidar, a fost aruncat la o groapă de gunoi din nordul Italiei. Abia acum, după 17 ani, cazul a fost rezolvat, iar doi oameni de afaceri au fost condamnați la închisoare pentru ascunderea trupului neînsuflețit.

În anul 2009, Mihail Istoc, cetățean român de 45 de ani, lucra ca zidar ilegal în Venaria, Torino, pe un șantier de construcții gestionat de doi antreprenori, Vittorio Opessi și Antonino Marino. Atunci, bărbatul a căzut accidental de pe schelă și a murit. Trupul neînsuflețit al cetățeanului român a fost găsit în Montafia într-o groapă de gunoi ilegală. Identificarea cadavrului a avut loc pe o perioadă de 3 ani.

Cadavrul muncitorului român era aruncat la groapa de gunoi, iar cazul s-a rezolvat după 17 ani

Cei doi antreprenori din Italia l-au găsit fără suflare pe muncitorul român, au încărcat cadavrul angajatului lor într-o mașină și l-au aruncat în groapa de gunoi. Trupul era ascuns sub o canapea despre care, ulterior, s-a aflat că provenea din vila din Venaria Reale (zona în care aveau loc lucrări de construcție), scrie Gazzetta d’Asti.

Doi oameni de afaceri din Italia au fost condamnați la închisoare

Potrivit presei italiene, cei doi antreprenori au fost condamnați la închisoare, la 17 ani de la tragicul eveniment. Vittorio Opessi a primit 7 ani și 6 luni de închisoare, iar Antonino Marino a fost condamnat la 6 ani și 2 luni de închisoare cu executare.

Un alt muncitor, care văzuse trupul neînsuflețit al românului, fusese îmbătat cu grappa pentru a-i „tulbura” amintirile. Cei doi antreprenori au negat acuzațiile și au susținut că nu îl cunoșteau pe român. Deși datele au arătat că acesta a lucrat pe șantierul lor.

„Voi merge la închisoare ca un om nevinovat. Iar când voi ieși, soția mea, care este grav bolnavă, nu va mai fi acolo și nu va mai avea pe nimeni care să-i fie alături în această perioadă”, a susținut Opessi, prin avocatul lui.

Sursă foto: Shutterstock

