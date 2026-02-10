Prima pagină » Actualitate » Tudor Chirilă a găsit vinovații pentru că Guvernul Bolojan vrea să normeze „ca în fabrică” munca actorilor: Suveraniștii sunt de vină

Bianca Dogaru
10 feb. 2026, 10:33, Actualitate
Tudor Chirilă critică dur lipsa de interes pentru cultură și susține că nici Guvernul Bolojan, nici partidele suveraniste nu tratează cultura românească drept o prioritate. Reacția vine în contextul discuțiilor despre intenția Executivului de a introduce norme de muncă pentru actori.

Într-o postare pe Facebook, Tudor Chirilă spune că suveraniștii, care susțin că apără identitatea națională, nu au avut nicio reacție oficială față de problemele din domeniul culturii. Artistul atrage atenția că partidele care se declară naționaliste nu au protestat nici față de faptul că Ministerul Culturii este condus de un reprezentant al UDMR.

„Cultura română nu este o prioritate pentru nimeni. Nici pentru guvern, nici pentru suveraniștii care se bat cu pumnii în piept că ne pierdem identitatea. N-o să vedeți nicio poziție oficială de protest a partidelor așa zis naționaliste, de fapt extremiste, cum că acest minister a ajuns la UDMR. Adică era mină de aur în comunicarea suveranistă, uite domle’ cine se ocupă de cultura noastră națională, cum e posibil, bla, bla. Nimic, nu e o temă importantă – că așa au avut grijă toți timp de treizecișicinci de ani.”

Chirilă dă ca exemple lipsa unui manager la Teatrul Național și politizarea administrării patrimoniului prin absorbția Institutului Național al Patrimoniului, instituții pe care le consideră esențiale pentru identitatea culturală a României.

„Nu s-a dat niciun suveranist cu fundul de pământ că nu are Teatrul Național manager sau că se politizează administrarea patrimoniului prin absorbția INP, două instituții în directă legătură cu identitatea națională despre care fac ei caz atât.”

În final, acesta susține că dezinteresul față de cultură nu este nou, ci s-a acumulat în ultimii 35 de ani, indiferent de cine s-a aflat la guvernare.

