România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Astăzi, vremea este mai rece decât normalul perioadei, în mare parte din țară. Temperaturile maxime se încadrează între -3 și 7 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a oferit detalii în exclusivitate pentru Gândul.

Cerul rămâne mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru. În aceste zone apar precipitații, în special ninsori. În Oltenia se depune un strat de zăpadă de aproximativ 3-5 centimetri. Ninsori apar local și în Banat, Transilvania și Muntenia.

În Maramureș sunt așteptate precipitații mixte, iar izolat apare polei și ghețuș. Vântul are intensificări în sud-vest și centru, cu viteze de 45-50 km/h. În sudul Banatului și la munte, rafalele ajung la 50-70 km/h, iar la altitudini mari, ninsoarea viscolește temporar.

În București, cerul este mai mult noros. Vântul suflă slab până la moderat, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 1 grad Celsius.

