România, din nou sub asediul frigului și al ninsorii. Detalii de ultimă oră, direct de la ANM, în exclusivitate pentru Gândul

Bianca Dogaru
10 feb. 2026, 09:54, Actualitate
Astăzi, vremea este mai rece decât normalul perioadei, în mare parte din țară. Temperaturile maxime se încadrează între -3 și 7 grade Celsius, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), care a oferit detalii în exclusivitate pentru Gândul.

Cerul rămâne mai mult noros în vest, sud-vest, sud și centru. În aceste zone apar precipitații, în special ninsori. În Oltenia se depune un strat de zăpadă de aproximativ 3-5 centimetri. Ninsori apar local și în Banat, Transilvania și Muntenia.

În  Maramureș sunt așteptate precipitații mixte, iar izolat apare polei și ghețuș. Vântul are intensificări în sud-vest și centru, cu viteze de 45-50 km/h. În sudul Banatului și la munte, rafalele ajung la 50-70 km/h, iar la altitudini mari, ninsoarea viscolește temporar.

În București, cerul este mai mult noros. Vântul suflă slab până la moderat, iar temperatura maximă ajunge în jurul valorii de 1 grad Celsius.

