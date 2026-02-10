Obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii, potrivit specialiștilor

Te-ai gândit vreodată care ar fi obiectul din bucătărie care poate deveni o sursă neașteptată de pierdere a căldurii? Specialiștii avertizează că există un astfel de obiect care ar putea să îți scoată căldura din casă fără să îți dai seama, fiind ignorat atunci când nu este utilizat.

Frigul poate pătrunde în locuință pe la ferestre și uși, mai ales în cazul în care exită fisuri sau alte probleme de construcție care permite circularea aerului rece, iarna. Totuși, acestea nu reprezintă singurele metode prin care căldura din interior se poate „pierde”. Specialiștii trag un semnal de alarmă și aduc în atenție un obiect din bucătărie care poate fi o sursă neașteptată de pierdere a căldurii, notează CSID.

De ce poți pierde căldura prin hota din bucătărie

În sezonul rece, costurile pentru încălzire cresc considerabil, iar interiorul se poate răci în condițiile în care există probleme la nivelul construcției sau în cazul gurilor de aerisire. Izolarea ferestrelor, precum și schimbarea ușilor reprezintă pași importanți care pot fi făcuți, pentru a nu înregistra pierderi de căldură. Totuși, un punct vulnerabil al locuinței poate fi și hota din bucătărie, susțin specialiștii.

Hota din bucătărie poate influența confortul termic al locuinței. Se cunoaște, deja, faptul că prin intermediul hotei se evacuează aerul încărcat cu aburi, mirosurile și particulele de grăsime care se formează atunci când gătești. Însă, atunci când electrocasnicul nu este utilizat, aerul rece ar putea pătrunde spre interior, în lipsa unei etanșări perfecte.

Acest lucru se poate întâmpla și în cazul modelelor moderne, dacă supapele de sens nu funcționează în condiții optime. Există câteva soluții pentru a păstra căldura din interior. De exemplu, poți acoperi hota când nu o utilizezi, îndeosebi în nopțile foarte reci. Există și accesorii care pot bloca temporar evacuarea.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Shutterstock – rol ilustrativ