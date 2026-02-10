Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că va efectua o vizită în Ungaria cu două luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context politic sensibil pentru premierul Victor Orban, care și-a pierdut susținerea publică în fața contracandidatului său pro-european. Vizita lui Rubio vine în sprijinul public exprimat de Donald Trump pentru premierul Viktor Orban.

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Ungaria, unde urmează să se întâlnească cu „oficialități cheie”, cu aproximativ două luni înainte de alegerile parlamentare, a anunțat luni, 9 februarie, Departamentul de Stat al SUA, scrie Le Monde.fr.

Potrivit unei declarații transmise de purtătorul de cuvânt al instituției, Tommy Pigott, Marco Rubio se va afla la Budapesta duminică și luni, unde va purta discuții cu oficiali maghiari de rang înalt.

Vizita are ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul față de procesele de pace menite să rezolve conflictele globale și cooperarea în domeniul energetic dintre Statele Unite și Ungaria.

Deplasarea are loc într-un context politic sensibil, după ce Donald Trump și-a anunțat recent „sprijinul total și complet” pentru premierul ungar Viktor Orban, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Amintim că șeful diplomației americane va reprezenta Statele Unite la Conferința de securitate de la München, în Germania, unde îl va înlocui pe vicepreședintele JD Vance. Discursul susținut anul trecut de acesta a stârnit controverse după ce a criticat atacurile asupra libertății de exprimare în Europa.

Donald Trump își anunță susținerea pentru Viktor Orban la parlamentare

La conducerea Ungariei de aproape șaisprezece ani, Viktor Orban se confruntă cu scăderi în sondajele independente, pe fondul stagnării economice și al nemulțumirii publice legate de serviciile publice. Pe 5 februarie, Donald Trump i-a acordat oficial „sprijinul deplin și complet”, reafirmând relația strânsă dintre cei doi lideri.

Premierul ungar, cunoscut pentru apropierea sa de administrația republicană, în special din cauza politicilor sale anti-imigrație adoptate în timpul crizei refugiaților sirieni, a anunțat sâmbătă că va călători la Washington „în două săptămâni”. El urmează să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american.

În timpul unei vizite la Casa Albă în 2025, Orban a obținut o scutire de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze rusești pentru Ungaria. Relațiile sale cu fostul președinte american Joe Biden au fost însă mult mai tensionate. Biden l-a acuzat public pe Orban de „tendințe dictatoriale”, invocând presiunile asupra presei independente și campaniile împotriva drepturilor comunității LGBT+.

Recomandarea autorului:

Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei