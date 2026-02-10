Prima pagină » Știri externe » Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Mihai Tănase
10 feb. 2026, 10:31, Știri externe
Marco Rubio merge la Budapesta cu două luni înainte de alegerile parlamentare. Trump și-a anunțat „sprijinul total” pentru Orban

Secretarul de stat american Marco Rubio a anunțat că va efectua o vizită în Ungaria cu două luni înainte de alegerile parlamentare, într-un context politic sensibil pentru premierul Victor Orban, care și-a pierdut susținerea publică în fața contracandidatului său pro-european. Vizita lui Rubio vine în sprijinul public exprimat de Donald Trump pentru premierul Viktor Orban.

Secretarul de stat al Statelor Unite, Marco Rubio, va efectua săptămâna viitoare o vizită oficială în Ungaria, unde urmează să se întâlnească cu „oficialități cheie”, cu aproximativ două luni înainte de alegerile parlamentare, a anunțat luni, 9 februarie, Departamentul de Stat al SUA, scrie Le Monde.fr.

Potrivit unei declarații transmise de purtătorul de cuvânt al instituției, Tommy Pigott, Marco Rubio se va afla la Budapesta duminică și luni, unde va purta discuții cu oficiali maghiari de rang înalt.

Vizita are ca obiectiv consolidarea intereselor bilaterale și regionale comune, inclusiv angajamentul față de procesele de pace menite să rezolve conflictele globale și cooperarea în domeniul energetic dintre Statele Unite și Ungaria.

Deplasarea are loc într-un context politic sensibil, după ce Donald Trump și-a anunțat recent „sprijinul total și complet” pentru premierul ungar Viktor Orban, în perspectiva alegerilor parlamentare programate pentru 12 aprilie.

Amintim că șeful diplomației americane va reprezenta Statele Unite la Conferința de securitate de la München, în Germania, unde îl va înlocui pe vicepreședintele JD Vance. Discursul susținut anul trecut de acesta a stârnit controverse după ce a criticat atacurile asupra libertății de exprimare în Europa.

Donald Trump își anunță susținerea pentru Viktor Orban la parlamentare

La conducerea Ungariei de aproape șaisprezece ani, Viktor Orban se confruntă cu scăderi în sondajele independente, pe fondul stagnării economice și al nemulțumirii publice legate de serviciile publice. Pe 5 februarie, Donald Trump i-a acordat oficial „sprijinul deplin și complet”, reafirmând relația strânsă dintre cei doi lideri.

Premierul ungar, cunoscut pentru apropierea sa de administrația republicană, în special din cauza politicilor sale anti-imigrație adoptate în timpul crizei refugiaților sirieni, a anunțat sâmbătă că va călători la Washington „în două săptămâni”. El urmează să participe la reuniunea inaugurală a Consiliului pentru Pace al președintelui american.

În timpul unei vizite la Casa Albă în 2025, Orban a obținut o scutire de la sancțiunile privind importurile de petrol și gaze rusești pentru Ungaria. Relațiile sale cu fostul președinte american Joe Biden au fost însă mult mai tensionate. Biden l-a acuzat public pe Orban de „tendințe dictatoriale”, invocând presiunile asupra presei independente și campaniile împotriva drepturilor comunității LGBT+.

Recomandarea autorului:

Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei

Recomandarea video

Citește și

ȘTIINȚĂ Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
10:28
Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții
TRAGEDIE Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
09:59
Caz rezolvat după 17 ani. Ce s-a descoperit după ce cadavrul unui muncitor român a fost aruncat la o groapă de gunoi din Italia
PACE ÎN UCRAINA Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
09:58
Ursula von der Leyen și Emmanuel Macron insistă cu lansarea unei inițiative de la Bruxelles pentru dialogul cu Putin
ANALIZĂ Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
09:43
Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei
ACUZAȚII Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
09:00
Moscova acuză Washingtonul că au ignorat „oferta” lui Putin de 1.000.000.000 $ pentru Consiliul de Pace al lui Trump
TENSIUNI Pericolul unui nou război în Asia ia amploare. Un avion chinez J-16 a tras cu rachete de semnalizare asupra unei aeronave taiwaneze F-16
08:42
Pericolul unui nou război în Asia ia amploare. Un avion chinez J-16 a tras cu rachete de semnalizare asupra unei aeronave taiwaneze F-16
Mediafax
Ce înseamnă când pisica te privește și clipește lent, potrivit cercetătorilor
Digi24
A fost Jeffrey Epstein agent Mossad? Noile documente publicate de SUA adâncesc misterul: „Oricine poate fi spion”
Cancan.ro
Fosta iubită a lui Kreiner, mesaj șocant după ce a pus mâna pe averea milionarului: 'Este diabolică'
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Ce se ascunde sub șantierul Autostrăzii Vestului. Descoperirea impresionantă la săparea primului tunel de la Holdea
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Elevi care au urmărit serialul „Squid Game” ar fi fost executați în Coreea de Nord, susține Amnesty International
Cancan.ro
Lună martie cum nu prea a mai fost în România. Prognoza meteorologilor Accuweather: fenomene ciudate în București
Ce se întâmplă doctore
Cum a slăbit Oana Radu 13 kilograme în 20 de zile. Ce este „dieta de urgență”! Imagini WOW cu artista
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
2026: Ești obligat să oprești dacă te afli pe banda 2 când pietonul începe traversarea? Regula din noul Cod Rutier
Descopera.ro
Care este diferența dintre alcool și etanol?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: -Am fost aseară la o tipă… A stins becul și mi-a zis: „Profită de mine!”
Descopera.ro
Test de cultură generală. De ce zăpada este albă?

Cele mai noi

Trimite acest link pe