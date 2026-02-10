Planul UE pentru aderarea Ucrainei în 2027. Care sunt cei cinci pași analizați la Bruxelles, în ciuda veto-ului Ungariei

Uniunea Europeană analizează un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei o formă de aderare înainte de finalizarea tuturor reformelor. Bruxelles-ul invocă urgența geopolitică și presiunea războiului declanșat de Rusia pentru a „ocoli” într-un fel sau altul poziția inflexibilă a Ungariei.

Uniunea Europeană lucrează la un plan fără precedent care ar putea permite Ucrainei să obțină un statut de membru parțial al blocului comunitar încă de anul viitor, în încercarea de a consolida poziția Kievului în Europa și de a-l îndepărta definitiv de influența Moscovei, potrivit a 10 oficiali și diplomați citați de Politico.eu.

Demersul are loc la aproape patru ani de la invazia pe scară largă a Rusiei și în contextul în care Ucraina insistă ca aderarea la UE în 2027 să fie inclusă într-un eventual acord de pace cu Kremlinul.

Ideea, aflată încă într-un stadiu incipient, ar marca o schimbare majoră a modului în care Uniunea Europeană acceptă noi state membre, oferind astfel Kievului un loc la masa deciziilor înainte de finalizarea tuturor reformelor cerute pentru statutul deplin.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat vinerea trecută, la Kiev, că stabilirea unei date clare pentru aderare este esențială pentru Ucraina.

„Rusia va încerca probabil să oprească mișcarea noastră către UE. De aceea spunem să se stabilească data. De ce o dată specifică? Pentru că data va fi semnată de Ucraina, Europa, SUA și Rusia”, a spus liderul de la Kiev.

Planul discutat la Bruxelles reflectă viziunea mai veche a președintelui francez Emmanuel Macron privind o Uniune Europeană cu „mai multe viteze”.

În cercurile UE, ideea este descrisă informal drept „extindere inversă”, deoarece presupune integrarea politică a unei țări la începutul procesului de aderare, nu la finalul acestuia.

Pasul 1. Pregătirea Ucrainei

UE a început deja să ofere Kievului îndrumări, mai degrabă informale pentru negocierea așa-numitelor „grupuri”, adică etapele juridice ale aderării.

În acest caz Ucraina a primit deja informații privind trei dintre cele șase grupuri de negociere, iar la reuniunea informală a miniștrilor afacerilor europene din Cipru, programată pentru 3 martie, blocul intenționează să ofere detalii suplimentare.

„În ciuda circumstanțelor extrem de dificile, în contextul agresiunii ruse în curs, Ucraina își accelerează eforturile de reformă”, a declarat pentru Politico, Marilena Raouna, ministru adjunct al Europei din Cipru.

Ea a precizat însă că „nu vor exista scurtături” în ceea ce privește reformele.

Oficialii UE insistă că beneficiile aderării vin doar dacă Ucraina finalizează transformarea instituțiilor sale democratice, judiciare și politice.

„Aderarea la UE aduce beneficii numai dacă se trece prin transformarea prin procesul de extindere – aceasta este adevărata superputere a aderării la UE. Comisia Europeană trebuie să concilieze aceste două aspecte: necesitatea de a acționa rapid, dar și de a realiza reformele în Ucraina”, a spus un oficial european.

Pasul 2. O formă „light” de aderare

În cadrul unei reuniuni recente la Bruxelles, guvernele UE au discutat cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, mai multe opțiuni pentru depășirea blocajului extinderii impus de Ungaria. Printre acestea se află ideea ca Ucraina să adere gradual, primind drepturi și obligații pe etape.

Scopul nu este coborârea standardelor, ci transmiterea unui semnal politic puternic, nu doar către Ucraina, ci și către alte state candidate precum Moldova sau Albania.

„Ar fi un fel de recalibrare a procesului, te alături și apoi primești treptat drepturi și obligații”, a spus un oficial al UE familiarizat cu conținutul discuției. „Așadar, ar fi o regândire a modului în care realizăm aderarea, pe baza situației foarte diferite pe care o avem acum, comparativ cu momentul în care Comisia a stabilit criteriile de aderare.”, a adăugat acesta. „Este important să transmitem un mesaj politic”, a declarat un diplomat al UE. „Războiul de agresiune durează de patru ani. Ucrainenii au nevoie de sprijin. UE trebuie să ofere acest sprijin, atât din punct de vedere politic, cât și psihologic.”

Deși inițial Zelenski a respins anterior ideea unui statut de membru de rang secund, oficiali familiarizați cu poziția Kievului spun că Ucraina ar putea accepta o formulă care să consacre clar drumul către aderarea deplină.

Pe de altă parte, un oficial moldovean a declarat că țara sa „dorește să adere la o Uniune Europeană care funcționează eficient dincolo de cele 27 de state membre și salutăm discuțiile privind reformele interne necesare pentru a face acest lucru posibil”. În același timp, „aderarea deplină cu drepturi egale și participare deplină la procesul decizional al UE trebuie să rămână destinația clară și finală”.

De asemenea, o reacție în acest sens a venit și de la prim-ministrul albanez Edi Rama, care a declarat luna trecută că o abordare creativă a aderării la UE este o „idee bună” și că țara sa ar accepta chiar și temporar să nu aibă propriul comisar.

Totuși ideea are și oponenți în cadrul UE.

„Din principiu, nu se poate discuta despre două categorii de state membre. Acest lucru nu ar fi corect nu numai față de Ucraina, ci și față de proiectul european. Mesajul ar trebui să fie accelerarea reformelor”, a declarat un oficial al UE.

Germania, în special, se opune ideii de a crea mai multe niveluri de aderare la UE și se teme că țărilor care aderă la bloc înainte de a fi pregătite li se vor promite lucruri pe care Bruxelles nu le va putea îndeplini, potrivit unui diplomat de rang înalt.

Cu toate acestea, speranța este că, dacă alte state importante din UE, precum Paris, Roma și Varșovia, susțin această inițiativă, Berlinul ar putea fi convins să renunțe la blocadă.

Pasul 3. Așteptarea căderii regimului Oran în Ungaria

După cum știm, extinderea UE necesită unanimitatea celor 27 de state membre, iar principalul obstacol rămâne premierul Ungariei, Viktor Orban, un critic vocal al aderării Ucrainei, și totodată, un prieten declarat al lui Vladimir Putin.

În acest context complicat, Bruxelles-ul urmărește cu mare atenție alegerile din Ungaria din aprilie și analizează scenarii pentru depășirea veto-ului. În prezent Orbon se confruntă cu o competiție strânsă și este deja dat ca „pierzător” în sondaje.

Orban, care s-a întâlnit de mai multe ori cu Putin, a declarat recent a folosit tema aderării Ucrainei la UE ca armă în campania sa electorală, declarând în weekend că „Ucraina este dușmanul nostru” din cauza eforturilor sale de a interzice importurile de energie din Rusia și că nu ar trebui „niciodată” să adere la UE.

Antipatia prim-ministrului maghiar față de Kiev „este profundă”, a declarat un diplomat al UE.

„Este o chestiune personală între Orban și Zelenski. Este mai mult decât o strategie sau o tactică.”, a afirmat diplomatul UE.

Amintim că de-a lungul celor aproape 4 ani de război în Ucrana, Orban și Zelenski s-au atacat reciproc în repetate rânduri.

Zelenski l-a acuzat public pe Orban că „face lucruri foarte periculoase” blocând calea Ucrainei către UE și a numit Budapesta „mica Moscova”. De cealaltă parte, Orban a numit Ucraina „una dintre cele mai corupte țări din lume” și l-a acuzat pe Zelenski că a amenințat suveranitatea Ungariei.

Mai mulți oficiali ai UE au declarat că speră ca, în cazul în care Orban pierde alegerile, rivalul său Peter Magyar, liderul conservator al partidului de opoziție Tisza, să schimbe atitudinea față de Ucraina, având în vedere că anul trecut a promis să supună această chestiune unui referendum. Dar dacă Orban este reales, se trece la pasul patru.

Pasul 4. Toate „cărțile” pe Trump

Unii lideri europeni cred că Donald Trump, un aliat apropiat al lui Orban, ar putea juca un rol crucial în deblocarea situației. Aderarea Ucrainei la UE până în 2027 apare într-un proiect de propunere în 20 de puncte pentru încheierea războiului, iar speranța este că Washingtonul ar putea exercita presiuni asupra Budapestei.

Zelenski a sugerat săptămâna trecută că SUA ar putea garanta că anumite elemente ale unui acord nu vor fi blocate.

Astfel, conform propunerii de pace, SUA „își asumă obligația de a garanta că nimeni nu va bloca” elementele acordului, a spus liderul de la Kiev.

„Discutăm despre posibilitatea ca Statele Unite ale Americii să colaboreze politic cu unele entități europene, astfel încât acestea să nu blocheze acordul.”, a declarat Zelenski.

Amintim că administrația Trump a mai exercitat anterior presiuni asupra lui Orban în timpul negocierilor privind pachetele de sancțiuni ale UE împotriva Moscovei, a declarat un diplomat al UE.

Pasul 5. Activarea Articolul 7 împotriva Ungariei

Dacă toate celelalte opțiuni eșuează, UE ia în calcul inclusiv reactivarea Articolului 7 din tratatele europene împotriva Ungariei, o măsură extremă care poate duce la suspendarea drepturilor de vot.

Articolul 7 este aplicat atunci când se consideră că o țară riscă să încalce valorile fundamentale ale blocului, este cea mai gravă sancțiune politică pe care UE o poate impune, deoarece suspendă drepturile unui membru, inclusiv cele privind aderarea de noi țări.

Deocamdată, Bruxelles-ul evită această variantă, considerând că ar putea întări poziția lui Orban înainte de alegeri, dar diplomații recunosc că scenariul rămâne „absolut posibil”.

