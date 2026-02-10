Fenomenul astronomic al anului 2026: Pe 28 februarie, șase planete se vor alinia pe cerul nopții

Pământenii vor asista la o paradă astronomică rară pe 28 februarie. Planetele Mercur, Venus, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun se vor alinia pe cerul nopții.

Potrivit The Guardian, un fenomen astronomic similar a avut loc pe 27 februarie 2025, când șapte planete (Mercur, Venus, Marte, Jupiter, Saturn, Uranus și Neptun) s-au aliniat. Un asemenea fenomen nu va mai avea loc până în anul 2040.

Ce planete vor fi vizibile cu ochiul liber

Din păcate, numai planetele Venus și Jupiter pot fi admirate cu ușurință cu ochiul liber sau cu binoclul, fiind cele mai ușor de căutat pe cer. Venus, cunoscut ca „Luceafărul”, este cel mai strălucitor obiect cosmic după Lună. Jupiter, fiind cea mai mare planetă a Sistemului Solar, este al treilea obiect cosmic ușor de sesizat pe cerul nopții.

Saturn, fiind mai îndepărtat, poate fi depistat cu ochiul liber și admirat cu binoclul dintr-o zonă de câmpie unde nu este poluarea luminoasă (iluminarea artificială excesivă sau fie dintr-o zonă montană în cazul în care cerul nu este înnorat. Arată ca o stea mai stinsă. Inelele lui Saturn pot fi admirate numai cu un telescop profesionist. Tot cu telescopul putem admira detaliile de pe gigantica gazoasă Jupiter (norii bej, portocalii și albi de hidrongen, Marea Pată Roșie) și cele patru mari luni galileene.

Mercur este dificil de căutat din cauza poziției sale de la orizont. Cel mai ideal moment pentru a admira alinierea planetară este la 30 de minute după apusul local. Uranus și Neptun nu pot fi văzute cu ochiul liber, ci doar printr-un telescop profesionist. Prin lentila telescopului, ambele apar ca două stele bleu foarte îndepărtate.

Astronom: „Este o raritate”

Greg Brown, astronom de la Observatorul Regal Greenwich, a declarat pentru PA Media:

„Grupurile de câte trei, patru sau cinci planete vizibile nu sunt neobișnuite, apar anual….Dar să vezi mai multe planete, care să fie și aliniate, este o raritate.”

Potrivit Star Walk, fenomenul astronomic va fi vizibil din Atena, București, New York, Mexico City și Tokyo de la 28 februarie, iar de la 1 martie va putea fi admirat de la Beijing, Berlin, Londra și Mumbai.

Sursa Foto: Shutterstock

Autorul recomandă:Astronomii de la Universitatea Manchester susțin că alte CIVILIZAȚII cosmice ne-ar monitoriza planeta de 75 de ani