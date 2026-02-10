Prima pagină » Actualitate » Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026

Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026

Prognoza ANM pentru următoarea lună. Cum va fi vremea în prima săptămână din martie 2026
Administrația Națională de Meteorologie estimează temperaturi mai ridicate decât normalul perioadei și episoade cu precipitații excedentare vor caracteriza următoarele patru săptămâni, arată Mediafax.

Administrația Națională de Meteorologie a publicat marți estimările meteorologice pentru intervalul 9 februarie – 9 martie 2026.

Cum va fi începutul de primăvară

Săptămâna aceasta, până pe 16 februarie 2026, valorile termice vor fi mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Din punct de vedere pluviometric, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în sudul și estul țării, iar în celelalte regiuni se vor situa în jurul valorilor normale.

Pentru intervalul 16-23 februarie, temperatura media va fi, în general, apropiată de normalul climatologic, iar în centrul, vestul și nord-vestul țării precipitațiile vor fi mai abundente, în timp ce restul regiunilor vor înregistra cantități apropiate de mediile obișnuite.

În săptămâna 23 februarie – 2 martie, în sud și sud-estul țării, temperatura aerului va avea valori ușor peste normal, în restul teritoriului, temperaturile se vor încadra în limite normale. Regimul pluviometric va fi din nou excedentar în vest și nord-vest.

Pentru ultima săptămână analizată, 2-9 martie 2026, mediile valorilor termice sunt estimate a fi apropiate de cele specifice perioadei la nivel național. De asemenea, cantitățile de precipitații vor fi, în general, normale pe întreg teritoriul României.

