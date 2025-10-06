Prima pagină » Actualitate » O nouă sursă de venit pentru români! Cum poți câștiga BANI frumoși dintr-o activitate prosperă

06 oct. 2025, 17:39, Actualitate
Sursa foto: caracter ilustrativ

O nouă sursă de venit se prefigurează pentru români! Este vorba despre închirierea locuințelor în regim hotelier și, astfel, proprietarii din marile orașe și din zonele zonele turistice pot obține venituri considerabile, iar faptul că pot închiria locuința pe perioade scurte face această opțiune mult mai atractivă decât închirierea pe termen lung.

Așadar, apartamentele închiriate în regim hotelier reprezintă noua afacere profitabilă pentru mulți români. Închirierea în regim hotelier presupune oferirea locuinței pentru cazare temporară, de la o noapte până la câteva săptămâni.

Orașele București, Brașov, Cluj, Iași, Timișoara și Constanța sunt printre cele mai căutate zone din țară, iar proprietarii care își închiriază locuințele în zone centrale sau aproape de obiective turistice pot obține venituri considerabil mai mari decât în regimul tradițional de închiriere, potrivit evz.ro.

Transformarea locuințelor într-o sursă constantă de venit vine la pachet cu mai multe obligații pentru românii care vor să dea locuința spre chirie pentru turiști.

Proprietarii trebuie să fie atenți la legislație, să gestioneze documentația necesară, să respecte normele de siguranță și igienă și să fie implicați activ în administrarea locuinței.

Conform legii, o persoană fizică poate închiria cel mult 7 camere sau 14 locuri de cazare, fără a fi nevoie de firmă. Este obligatorie obținerea certificatului de clasificare turistică emis de Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, care atestă că locuința respectă standardele minime de confort și igienă.

Pentru a obține certificatul, proprietarul trebuie să prezinte acordul scris al vecinilor, precum și o serie de documente precum copie după actul de identitate, actul de proprietate, schița locuinței, declarație pe proprie răspundere privind respectarea standardelor minime, fișa de clasificare completată și avizele sanitare sau de mediu, după caz.

Românii care obțin bani din închirierea propriilor locuinței trebuie să știe că veniturile obținute se declară la ANAF și se impozitează. Proprietarii cu maximum cinci camere închiriate pot opta pentru impozit pe normă de venit, de 10%. Un apartament închiriat cu tariful cuprins între 35 și 50 de euro pe noapte poate aduce lunar între 500 și 1.000 de euro, în funcție de sezon și de cât de des este ocupat de turiștii chiriași.

Proprietarii care își închiriază apartamentele sunt obligați să comunice Asociației de Proprietari, în termen de cel mult 10 zile de la semnarea contractului, identitatea noilor locatari. Nerespectarea obligației atrage sancțiuni, iar amenzile îi vizează pe proprietari. Legea prevede obligativitatea înregistrării contractelor de închiriere la organele fiscale teritoriale, împreună cu declararea și impozitarea veniturilor din chirie. Proprietarii au la dispoziție 30 de zile de la semnarea contractului pentru a-l depune la ANAF, fie online, fie direct la registratura instituției, precizează capital.ro.

Sursa foto: Shutterstock – caracter ilustrativ

