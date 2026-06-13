O turistă a fost transportată de urgență la spital cu elicopterul. Femeii i s-a făcut rău pe traseul spre Vârfu Ciucaș

O turistă în vârstă de 55 de ani, aflată pe un traseu spre Vârfu Ciucaș, a fost salvată de pe munte cu elicopterul SMURD, după ce i s-a făcut rău. Acesta a fost transportată de urgență la spital, anunță salvamontiștii din Prahova.

Salvamontiştii din Prahova informează că femeia nu se mai putea deplasa şi că avea stări de vomă, spasme şi lipotimie, motiv pentru care au solicitat intervenţia aparatului de zbor pentru a o transporta la spital.

Femeia a fost transporată cu elicopterul la spital

Potrivit Dispeceratului Național Salvamont, o echipă Salvamont Prahova – formația Cheia, aflată în patrulare spre Vârfu Ciucaș a găsit o turistă în vârstă de 55 de ani, care prezenta o stare de rău accentuată (stări de vomă, spasme, lpotimie), fiind în imposibilitatea de a se deplasa.