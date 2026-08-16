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Radu Miruță, detalii despre drona doborâtă la Galați: ”Avem patru drone doborâte într-un interval foarte scurt de timp. Nu e întâmplător”

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Ministrul interimar al Apărării, Radu Miruță, a declarat duminică dimineață că drona care a pătruns în spațiul aerian al României a fost doborâtă după aproximativ 15 minute. Aparatul de zbor fără pilot a traversat Ucraina și Republica Moldova înainte de a intra în România, iar ulterior a fost neutralizat de un pilot spaniol într-o zonă nelocuită din județul Galați.

Drona a intrat în România la ora 04:44

Potrivit ministrului interimar al Apărării, drona s-a deplasat de-a lungul brațului Chilia, pe teritoriul ucrainean, după care a pătruns în Republica Moldova și, ulterior, în România.

Aparatul a intrat în spațiul aerian românesc la ora 04:44. Avioanele de vânătoare aflate în misiune de Poliție Aeriană au fost ridicate preventiv, iar drona a fost ulterior identificată și urmărită de aeronavele F-18 spaniole.

„Drona a venit de-a lungul braţului Chilia, pe teritoriul ucrainean, a trecut în Moldova, a venit în România. În Moldova a fost o fluctuaţie în zona Galaţi, unde sunt aproape graniţele Ucrainei, României şi Moldovei, a intrat în spaţiul aerian românesc la ora 04:44, ridicasem preventiv avioanele de vânătoare, aflate în misiune de Poliţie aeriană.

Şi, azi-noapte au fost ridicate avioanele F-18 spaniole şi, la un sfert de oră de la intrarea în spaţiul aerian românesc, a putut fi încadrată pe radarele avioanelor de vânătoare, a fost ţintită şi a fost doborâtă într-o zonă nelocuită, undeva între între localitățile Băleni și Cudalbi, județul Galați”, a declarat Radu Miruţă la Antena 3 CNN, duminică dimineaţa.

Resturile dronei urmează să fie recuperate

Ministrul Apărării a precizat că, în acest moment, autoritățile nu au stabilit încă ce tip de dronă a fost doborâtă și nici proveniența aparatului.

În zorii zilei, un elicopter a fost ridicat pentru verificarea zonei în care drona a fost neutralizată. Resturile aparatului urmează să fie recuperate și analizate pentru identificarea acestuia.

Miruță a făcut apel la calm și le-a transmis românilor că Armata Română este pregătită să intervină pentru protejarea populației.

„Uitaţi că măsurile luate în ultimele săptămâni, în ultimele lui şi preocuparea Armatei de a recalibra capabilităţile avute la dispoziţie dau rezultate: avem patru drone doborâte într-un interval foarte scurt de timp. Nu e întâmplător!”, a precizat acesta.

Oficialul a subliniat că populația poate avea încredere în capacitatea Armatei de a reacționa în astfel de situații, care „face „absolut tot ceea ce îi stă în putinţă cu are la dispoziţie pentru a proteja populaţia României””.

De ce au fost folosite avioanele spaniole F-18

Radu Miruță a explicat și motivul pentru care intervenția a fost realizată cu avioane F-18 ale Forțelor Aeriene și Spațiale Spaniole, care execută Serviciul de Luptă Poliție Aeriană la Baza 57 Aeriană „Mihail Kogălniceanu”, și nu cu aeronave românești.

Prezența avioanelor spaniole face parte din mecanismul NATO de rotație a misiunilor de Poliție Aeriană. În astfel de misiuni au participat, în perioade diferite, și aeronave italiene sau germane.

Aşa cum noi facem misiune de Poliţie aeriană întărită în alte ţări, aşa se întâmplă la nivel NATO cu misiunile de poliţie aeriană, de data asta sunt Forţele Aeriene Spaniole, au fost şi Forţele Aeriene Italiene, Nemţeşti – se rotesc la câte şase săptămâni. De cele mai multe ori se ridică avioanele de vânătoare româneşti, însă, sunt momente în care Dispeceratul de Serviciu, pur şi simplu, avioane de vânătoare decise la nivel NATO pentru eficientizarea resurselor din partea misiunii de Poliţie Internaţională„, a explicat ministrul Apărării Naţionale a României.

Deocamdată, nu există informații oficiale privind proveniența aparatului de zbor. Investigația va putea avansa după recuperarea și examinarea fragmentelor rezultate în urma doborârii.

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