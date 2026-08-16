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The Guardian: Cadavrul englezului de 18 ani, dispărut anul trecut în Bucegi, a fost găsit. Ce mesaj au transmis membrii familiei

The Guardian: Cadavrul englezului de 18 ani, dispărut anul trecut în Bucegi, a fost găsit. Ce mesaj au transmis membrii familiei Galerie Foto 1
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Cadavrul tânărului britanic de 18 pe care autoritățile române l-au căutat apropae un an după ce a dispărut în Bucegi, timp ce făcea drumeții, a fost găsit, a anunțat poliția britanică. George Smyth, student la geologie la Universitatea din Bristol a dispărut în luna noiembrie.

Poliția din Avon și Somerset a transmis sâmbătă, că un cadavru găsit în această regiune a țării se crede a fi a lui Smyth, relatează publicația The Guardian. Familia tânărului a fost informată și beneficiază de sprijinul unui ofițer de legătură cu familia, a adăugat poliția.

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Familia tânărului a declarat că este devastată de moartea acestuia și a transmis mulțumiri Salvamont pentru că au continuat operațiunile de căutare în ciuda condițiilor dificile.

„Suntem cu toții devastați de moartea lui George. Era cel mai bun dintre noi și îi este profund dor de frații lui mai mici, de familie și de prieteni. Dorim să mulțumim echipei de salvare montană Salvamont, care a lucrat fără încetare încă din noiembrie pentru a-l căuta pe George, în ciuda condițiilor foarte dificile și adesea periculoase. Sunt o echipă extraordinară și au păstrat o comunicare constantă, ajutându-ne enorm în această perioadă îngrozitoare”.

Se vor depune eforturi pentru a repatria cadavrul lui Smyth în Marea Britanie, odată ce va avea loc identificarea oficială.

„Dorim, de asemenea, să mulțumim poliției din Avon și Somerset și Universității din Bristol, care au depus eforturi extraordinare pentru a-l găsi pe George și pentru a ne sprijini ca familie. Deși această ultimă veste este incredibil de dureroasă, tortura așteptării s-a sfârșit în sfârșit, așa că acum ne putem concentra pe aducerea lui George acasă și pe a ne lua rămas bun. Am aprecia dacă ni s-ar respecta intimitatea în timp ce continuăm să ne împăcăm cu această pierdere”, a mai declarat familia lui Smyth.

Tânărul ar fi plecat din Poiana Brașov spre Bran

Miercuri, echipele de salvamont au transmis că și-au reluat căutările în „zonele indicate anterior, sub pereți de stâncă, în grătare și în sectoarele greu accesibile”, dar fără succes. Se crede că studentul, originar din Newport, Shropshire, a plecat din Poiana Brașov în direcția Bran. A ajuns la Țigănești, unde a efectuat un apel de urgență pentru a cere ajutor.

La momentul respectiv, salvatorii au declarat că se afla într-o „zonă montană foarte izolată și greu accesibilă”, iar condițiile meteorologice erau extrem de severe, cu vânt puternic, ninsori abundente și ceață densă.

În operațiunea de căutare și salvare au fost mobilizate și o unitate canină, drone și elicoptere. Un reprezentant al serviciului de salvamont din zonă a declarat anterior pentru BBC că tânărul de 18 ani „era dezorientat, epuizat fizic și prezenta deja semne de hipotermie” când au primit apelul de urgență.

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