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Accident grav pe o autostradă din Ungaria: 12 oameni au murit și alte zeci au fost rănite după ce un autocar din Polonia s-a răsturnat

Accident grav pe o autostradă din Ungaria: 12 oameni au murit și alte zeci au fost rănite după ce un autocar din Polonia s-a răsturnat
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Douăsprezece persoane au murit, iar alte zeci au fost rănite după ce un autocar înmatriculat în Polonia a ieșit de pe autostrada M3 și s-a răsturnat într-un șanț, duminică dimineață, în nord-estul Ungariei. În vehicul se aflau 59 de persoane, 57 de pasageri și doi șoferi.

Premierul Ungariei, Peter Magyar, a anunțat pe Facebook că bilanțul accidentului a ajuns la 12 morți și cel puțin 10 răniți grav. De asemenea, oficialul și-a exprimat condoleanțele față de familiile victimelor.

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„12 persoane și-au pierdut viața și cel puțin 10 au fost grav rănite în cursul nopții, după ce un autocar polonez s-a răsturnat într-un șanț pe autostrada M3”, a anunțat Peter Magyar pe pagina sa de Facebook.

Potrivit poliției ungare, accidentul a avut loc în jurul orei 01:00, pe autostrada M3, la kilometrul 139, în apropierea orașului Mezokeresztes, pe sensul de mers către Nyíregyháza. Autocarul cu numere poloneze a părăsit carosabilul, a ajuns în șanț și s-a răsturnat.

57 de pasageri și doi șoferi se aflau în autocar

Direcția Generală Națională pentru Managementul Dezastrelor din cadrul Ministerului ungar de Interne a anunțat că în autocar se aflau 59 de persoane, inclusiv echipajul. Presa maghiară, citând informațiile inițiale ale autorităților, precizează că era vorba despre 57 de pasageri și doi șoferi.

Primele echipaje de intervenție au găsit vehiculul răsturnat în șanț, mai multe persoane fiind prinse în interior sau sub autocar. Până în jurul orei 3:00, pompierii reușiseră să scoată 35 de oameni din autocar, însă mai mulți pasageri se aflau încă sub vehicul.

Autocarul are o greutate de aproximativ 24 de tone, astfel că autoritățile au solicitat macarale civile pentru a-l putea ridica. Până la sosirea acestora, pompierii au încercat să ridice cu trolii partea din spate a vehiculului pentru a putea ajunge la oamenii prinși dedesubt.

Un autocar de înlocuire a plecat din Polonia

Autoritățile ungare au trimis la locul accidentului și un autobuz în care persoanele care aveau nevoie de îngrijire medicală puteau fi adăpostite și încălzite. În același timp, un autocar de înlocuire a pornit din Polonia către Ungaria, pentru a-i prelua pe pasagerii care vor putea să își continue călătoria.

Cauza accidentului nu este cunoscută

Deocamdată, autoritățile ungare nu au anunțat cauza accidentului. Informațiile oficiale se limitează la faptul că autocarul a părăsit partea carosabilă, a intrat în șanț și s-a răsturnat. Nu există în acest moment date oficiale care să indice o coliziune cu un alt vehicul, o defecțiune tehnică, viteza excesivă sau o problemă medicală a șoferului.

Poliția continuă cercetarea la fața locului, iar bilanțul victimelor și starea răniților pot fi actualizate pe măsură ce operațiunea de salvare și identificarea persoanelor implicate sunt finalizate.

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