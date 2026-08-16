Mulți se întreabă dacă ar trebui să scoată aparatele electrocasnice din priză înainte de plecarea în concediu. Răspunsul este da, însă unele aparate sunt mai importante de deconectat decât altele.

Iată lista electrocasnicelor care trebuie scoase din priză, atunci când pleci în concediu. Care este cel mai mare „vampir energetic” care te lasă fără bani, dacă îl lași conectat.

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Dispozitivele cu consum ascuns în standby

Decodoarele TV, TV Box-urile și routerele Wi-Fi: consumă energie 24/7 pentru a menține conexiunea activă.

Consolele de jocuri (PlayStation / Xbox): setate pe modul „Quick Resume” sau „Standby”, continuă să descarce actualizări și să consume curent.

Televizoarele și sistemele audio (Soundbar, sisteme Home Cinema): LED-ul roșu și receptoarele de semnal infraroșu consumă constant energie.

Calculatoarele desktop și monitoarele: sursele de alimentare trag curent din rețea chiar și când sistemul este oprit (Shutdown).

Electrocasnice mici de bucătărie și baie: (consum ridicat + risc de incendiu)

Cuptorul cu microunde: afișajul digital și ceasul consumă energie nonstop.

Espressorul și cafetiera: multe modele mențin elementul de încălzire ușor cald pentru o pornire rapidă.

Prăjitorul de pâine, fierbătorul de apă, blenderul: se scot din priză în primul rând pentru siguranță (prevenirea scurtcircuitelor generate de eventuale supratensiuni pe rețea).

Placa de păr, ondulatorul și peria rotativă: un pericol real de incendiu dacă sunt lăsate din greșeală conectate.

Electrocasnice mari și echipamente de climatizare

Boilerul electric: neapărat scos din priză sau oprit de la întrerupător.

Aparatul de aer condiționat: placa electronică de comandă consumă energie permanent când este băgat în priză, chiar dacă aparatul este stins din telecomandă.

Mașina de spălat rufe / vase: senzorii și plăcile electronice rămân sub tensiune.

Cel mai mare „vampir”

Boilerul electric este absolut campionul la consum inutil și risipă de bani.

Dacă pleci o săptămână sau două și îl lași conectat, el va continua să încălzească și să reîncălzească zeci de litri de apă de câteva ori pe zi, fără ca cineva să o folosească.

Acest lucru îți poate încărca factura cu zeci de lei degeaba.