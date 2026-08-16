Un incendiu de proporții a izbucnit, duminică dimineața, la un complex logistic uriaș al companiei Wildberries din regiunea Moscovei, în urma unui atac cu drone, relatează Kyiv Post.

Sursă video: X/bayraktar_1love

Canalul de Telegram „Astra” a relatat că incendiul a cuprins complexul Wildberries din zona Koledino, în apropiere de orașul Podolsk. Cu o suprafață de peste 200.000 de metri pătrați, complexul din Koledino este, potrivit informațiilor, cel mai mare depozit operat de gigantul Wildberries.

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Astra a mai informat că, în același timp, a izbucnit un incendiu și la o a doua unitate, la complexul logistic multimodal Severnoye Domodedovo din Domodedovo.

Incendiile au avut loc în urma unui atac în masă cu drone asupra regiunii capitalei ruse, care a avut loc în timpul nopții. Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat pe Telegram că apărarea antiaeriană rusă a interceptat 105 drone care se îndreptau spre oraș.

El a adăugat că serviciile de urgență interveneau la locul accidentelor, dar nu a oferit detalii cu privire la pagube sau victime.

Atacul asupra Moscovei a durat câteva ore, Sobianin raportând aproape în fiecare oră noi drone doborâte.

Canalele locale de pe Telegram au raportat explozii și activitate a apărării antiaeriene în Domodedovo, Cehov, Podolsk și districtul Stupinsky.

Agenția Federală Rusă pentru Transport Aerian (Rosaviatsiya) a anunțat că operațiunile de zbor de la aeroporturile Vnukovo, Domodedovo și Țhukovski din Moscova au fost suspendate temporar din cauza atacurilor.

Nu este primul incident din zonă; pe 28 iulie, a izbucnit un incendiu la complexul logistic Koledino3Pl din apropiere, în urma unui atac cu drone.

Atacurile cu drone asupra Moscovei și a zonelor înconjurătoare au devenit frecvente în această vară. Chiar și pe 14 august, orașul și regiunea Leningrad au fost atacate cu drone. Pagube multiple și un incendiu au fost înregistrate în zona unuia dintre porturi.