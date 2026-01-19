Homo sapiens din sudul Africii folosea săgeți otrăvite încă de acum 60.000 de ani, potrivit oamenilor de știință suedezi care au descoperit astfel de arme în ceea ce este acum Africa de Sud. Aceștia raportează cea mai veche descoperire de acest fel într-un articol publicat în revista Science Advances.

Oamenii de știință au identificat urme de otravă din planta de amaryllis sud-africană Boophone disticha (nu are denumire cehă) pe vârfuri de săgeată vechi de șaizeci de mii de ani. Aceasta este probabil, de departe, cea mai veche dovadă a utilizării săgeților cu vârfuri umplute cu otravă. Interesant este că aceleași substanțe sunt folosite și astăzi ca otravă pentru săgețile otrăvite în Africa. Dar au și o altă utilizare: în medicina naturală ca analgezic.

Invenția arcului le-a oferit oamenilor capacitatea de a ucide de la distanță, fără a fi în pericol din cauza prăzii. Acest lucru s-a întâmplat acum aproximativ 60.000 de ani. Conform unui nou studiu, aceștia au îmbunătățit acest truc la scurt timp după aceea, când au învățat să folosească săgeți otrăvite.

„Din câte știm, oferim prima dovadă directă a utilizării acestei otrăvi vegetale pe vârfurile armelor de vânătoare”, au declarat cercetătorii, conduși de Sven Isaksson de la Universitatea din Stockholm. Potrivit acestuia, descoperirea arată cât de diverse erau strategiile vânătorilor și culegătorilor preistorici și cât de inteligenți și adaptabili erau acești oameni.

Ce a determinat schimbările?

Homo sapiens , sau oamenii moderni, a părăsit Africa acum aproximativ 60.000 de ani . Conform cunoștințelor actuale, aceștia au ajuns în Europa Centrală acum aproximativ 50.000 de ani. Oamenii de știință au afirmat că cea mai veche dovadă directă a utilizării săgeților otrăvite are doar 4.000 de ani și provine dintr-un mormânt egiptean antic.

Vârfurile mici de săgeată, realizate din cuarț, recent descoperite provin din adăpostul stâncos Umhlatuzana din provincia KwaZulu-Natal din estul Africii de Sud. Vârsta stratului de sol în care au fost găsite lamele a fost datată de oamenii de știință la aproximativ 60.000 de ani. Echipa a găsit urme de toxine pe cinci dintre cele zece vârfuri de săgeată găsite.

Potrivit cercetătorilor, rănile provocate de săgeți nu au ucis neapărat animalele mai mari. Toxina le-a slăbit, facilitând vânarea prăzii pe care vânătorii altfel ar fi ezitat să o urmărească. O astfel de strategie necesita o înțelegere aprofundată a comportamentului animalelor, precum și o bună cunoaștere a plantelor locale, explică experții.

„Deoarece toxinele acționează chimic, vânătorii trebuie să fi folosit planificarea anticipată, abstractizarea și raționamentul cauzal”, au scris cercetătorii. Aceștia susțin că oamenii vremii trebuie să fi avut cunoștințele necesare pentru a identifica, extrage și utiliza eficient extractele toxice din plante.

