Oana Gheorghiu demontează acuzațiile PSD: ”Activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Gheorghiu a clarificat "neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara»". Vicepremierul menționează că este vorba despre listarea unor pachete minoritare în anumite companii de stat.

”Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări:

Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu.

Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”, a scris Gheorghiu. Oana Gheorghiu: ”Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect”

Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice.

Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări.

Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație.

”Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri, eu am ales să implic în acest proces de consultare toți actorii publici și chiar și unii privați tocmai pentru a identifica cea mai bună și sănătoasă soluție pentru România și în beneficiul românilor.

Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări.

Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi tpți.

Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații.