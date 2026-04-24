Oana Gheorghiu demontează acuzațiile PSD: "Activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți"

Printr-o postare pe pagina sa de Facebook, Oana Gheorghiu a clarificat ”neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara»”. Vicepremierul menționează că este vorba despre listarea unor pachete minoritare în anumite companii de stat.

Oana Gheorghiu menționează că a aboradat acest subiect într-o discușie informală, pe care a purtat-o cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu. Potrivit mesajului său, toți viceprim-miniștrii au primit documentul respectiv, pentru a se stabili dacă sunt sau nu companii care ar trebui să fie scoase de pe lista respectivă.

”Ca să clarificăm neadevărurile pe care unii încearcă să le propage în spațiul public sub forma unor «mari dezvăluiri» despre un Guvern care «ne vinde țara», câteva precizări:
Despre posibilitatea listării unor pachete minoritare în anumite companii de stat am discutat eu însămi, informal, cu viceprim-ministrul PSD, Marian Neacșu.
Ulterior, toți viceprim-miniștrii (fiecare reprezentând câte un partid) au primit documentul respectiv, cu rugămintea de a ne comunica feedback-ul lor pe acest subiect, dacă sunt companii care ar trebui adăugate sau scoase de pe listă. Spre deosebire de PNL și USR, PSD a ales să nu ne transmită nicio reacție”, a scris Gheorghiu.

Oana Gheorghiu: ”Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect”

În continuare, Oana Gheorghiu susține că lista a fost prezentată într-o ședință de guvern, după care materialele au fost publicate pe site-ul Guvernului
Ca pas firesc următor, am prezentat lista spre informare și în ședința de guvern. Discutăm de un document exploratoriu, fără implicații juridice.
Mai apoi, am publicat aceste materiale pe site-ul oficial al Guvernului, în spiritul transparenței și al bunei guvernări.
Nu e vorba de nicio decizie finală și definitivă pe acest subiect. Nu e nimic mai mult decât un început de conversație.

”Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”

Vicepremierul a menționat că a dorit să implice toți actorii politici în procesul de consultare în ceea ce privește listărea unor pachete minoritare în anumite companii de stat, ”spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri”. Aceasta a punctat că este conștientă de faptul că axctivitatea ei politică ”a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți”.
”Spre deosebire de modul în care ne-au obișnuit alți politicieni sau miniștri, eu am ales să implic în acest proces de consultare toți actorii publici și chiar și unii privați tocmai pentru a identifica cea mai bună și sănătoasă soluție pentru România și în beneficiul românilor.
Orice elemente contrare datelor factuale pe care le-am expus mai sus, pe care unii politicieni aleg să le vânture în spațiul public în aceste zile, sunt pur și simplu manipulări și dezinformări.
Da, sunt perfect conștientă că activitatea mea din guvern a deranjat multe interese și mulți băieți deștepți. Membri în consilii de administrație numiți politic, amante și nepoți, contracte din care unii se îmbogățeau și singurul care pierdea era doar statul, adică noi tpți.
Obișnuiți fiind să ia decizii în spatele ușilor închise, sunt convinsă că abordarea mea de transparență nu e în acord cu interesele lor de combinații.
Dar eu nu renunț și știu că nici România nu renunță. Românii merită mai mult și cred cu tărie că atunci când muncești corect, respectând legea, cu consecvență și perseverență, lucrurile merg înainte”, a încheiat ea.

Citește și

INEDIT Care este cel mai lung zbor fără escală din lume. Pasagerii sunt legați cu centura de siguranță timp de 22 de ore
20:07
Care este cel mai lung zbor fără escală din lume. Pasagerii sunt legați cu centura de siguranță timp de 22 de ore
EMISIUNI Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț: „România este pe ultimul loc la inovare și cercetare în UE. Nu avem branduri românești cu valoare adăugată”
20:00
Mihai Daraban, șeful Camerei de Comerț: „România este pe ultimul loc la inovare și cercetare în UE. Nu avem branduri românești cu valoare adăugată”
ACTUALITATE Mihai Daraban: „Statul este cel mai mare competitor pe piața muncii. Adică pleacă oameni de la privat să se angajeze la primării”
20:00
Mihai Daraban: „Statul este cel mai mare competitor pe piața muncii. Adică pleacă oameni de la privat să se angajeze la primării”
DESTINAȚII Singurul pod de pe Pământ de unde poți vedea 4 țări în același timp
19:54
Singurul pod de pe Pământ de unde poți vedea 4 țări în același timp
FLASH NEWS Alertă în București: copil de 11 ani dispărut în Sectorul 3. A fost emis mesaj RO-ALERT
19:32
Alertă în București: copil de 11 ani dispărut în Sectorul 3. A fost emis mesaj RO-ALERT
ACTUALITATE Bucureștiul va avea un Madison Square Garden la Romexpo. Mihai Daraban: „Facem o mega-sală polivalentă de 8000 de locuri”
19:31
Bucureștiul va avea un Madison Square Garden la Romexpo. Mihai Daraban: „Facem o mega-sală polivalentă de 8000 de locuri”
Mediafax
Ce a transmis Tudor Gheorghe după ieșirea din spital
Digi24
Ucraina recunoaște „deficiențe în aprovizionare” pe frontul de la Kupiansk după ce fotografii cu soldați înfometați au devenit virale
Cancan.ro
Anunț NEAȘTEPTAT al Wizz Air. Ce se întâmplă cu zborurile programate pentru 2026
Prosport.ro
Cea mai frumoasă sportivă din lume a renunțat la haine și a stârnit reacții în rândul fanilor: „Cel mai tare trup de pe planetă”
Adevarul
Cum se poate întoarce planul lui Grindeanu de debarcare a lui Bolojan împotriva propriului partid. Analist: „Cred că toată conducerea PSD va avea o mare problemă”
Mediafax
Încă două trasee de tramvai din Capitală vor fi modificate
Click
Minivacanța de 1 Mai vine cu frig și ploi. Cum va fi vremea până la final de mai
Digi24
Ce spune Ilie Bolojan despre cele trei condiții puse de AUR pentru a începe negocierile
Cancan.ro
500 lei în plus la pensie, în luna mai 2026, pentru acești pensionari din România. Cine se încadrează
Ce se întâmplă doctore
Îţi mai aminteşti de ”Xena: Prinţesa Războinică”? Cum arată azi la 30 de ani la terminarea serialului. Transformarea spectaculoasă a actriței Lucy Lawless! Nu mai arată deloc aşa cum o ştiai!
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Regula la trecerile de pietoni cu două benzi pe sens. Cine și când oprește pentru prioritate?
Descopera.ro
Mayașii au construit ceva mai rezistent decât aurul!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soţul: – S-a culcat cu toate femeile din blocul nostru!
Descopera.ro
Pentru prima dată, marginea discului Căii Lactee a fost dezvăluit
SPORT Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
20:00
Biletele pentru finala Cupei Mondiale din New Jersey, puse la vânzare la prețul de 1,9 milioane de euro fiecare. Suporterii, furioși pe FIFA
FLASH NEWS SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
19:54
SUA și Iran revin la masa negocierilor. Donald Trump a trimis eșalonul doi la discuții cu iranienii la Islamabad
ENERGIE Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
18:48
Ursula von der Leyen, despre criza energetică: „Sprijinul trebuie să fie direcționat doar către cei care au cea mai mare nevoie de el“
ACTUALITATE Ce impact are energia asupra competitivității companiilor? Mihai Daraban: „E devastator! Statul are profit de 2 miliarde de euro pe care îi toacă”
18:31
Ce impact are energia asupra competitivității companiilor? Mihai Daraban: „E devastator! Statul are profit de 2 miliarde de euro pe care îi toacă”
SPORT Filipe Coelho e CRITICAT de Șumudică, deși Craiova s-a calificat în finala Cupei României. Ce-i reproșează
18:23
Filipe Coelho e CRITICAT de Șumudică, deși Craiova s-a calificat în finala Cupei României. Ce-i reproșează
CONTROVERSĂ Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie
18:16
Scandal pe linia frontului din Ucraina. Soldații ucraineni sunt înfometați și forțați să bea apă de ploaie

