Oana Țoiu: Anul Nadia. „Este poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă"

Rene Pârșan
Nadia Comăneci este, poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă. Performanța ei reprezintă un capital simbolic excepțional pentru România, postează Ana Țoiu.

România va celebra în 2026 „Anul Nadia Comăneci”. Va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.  Comitetul Olimpic și Sportiv Român este instituția coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026. Acesta va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice

Astăzi am semnat împreună cu Mihai Covaliu, președintele comitetului Olimpic și Sportiv Român, acordul prin care punem resursele Ministerului Afacerilor Externe în sprijinul „Anului Nadia Comăneci”, este comunicatul oficial.

Nadia în Arhivele Diplomatice ale MAE

Dar trecem de la protocol la fapte și deschidem în premieră Arhivele Diplomatice ale MAE pentru a scoate la lumină peste 200 de documente care arată cum succesul ei a fost și o lecție de diplomație în sine,  demonstrează Țoiu, în postare/
Pentru că dincolo de medalii, succesul Nadiei Comăneci a lăsat în urmă o moștenire diplomatică importantă – rapoarte, telegrame și interviuri din epocă – din care înțelegem cum lumea întreagă a început să privească România cu admirație datorită performanțelor gimnastei noastre.
Aceste file de istorie vor putea fi de acum împărtășite publicului, prin colaborarea MAE cu COSR, iar mai jos puteți vedea și două exemple.

Povestea Nadiei

Prin acest parteneriat, ne propunem ca povestea Nadiei să nu rămână doar în arhive, ci să devină un sprijin real pentru imaginea noastră în lume, precizează Oana Țoiu.
În calitatea sa de consul general onorific al României la Norman, Oklahoma, Nadia Comăneci contribuie și azi constant la promovarea imaginii României. Evident și la consolidarea comunității românești din SUA. Exemplul său confirmă relevanța diplomației sportive ca instrument de politică externă, încheie ministrul de Externe.

