Oana Țoiu: Anul Nadia. „Este poate, cel mai cunoscut nume românesc de pe planetă”

22:14
România va celebra în 2026 „Anul Nadia Comăneci”. Va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai. Comitetul Olimpic și Sportiv Român este instituția coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026. Acesta va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice
Astăzi am semnat împreună cu Mihai Covaliu, președintele comitetului Olimpic și Sportiv Român, acordul prin care punem resursele Ministerului Afacerilor Externe în sprijinul „Anului Nadia Comăneci”, este comunicatul oficial.
Pentru că dincolo de medalii, succesul Nadiei Comăneci a lăsat în urmă o moștenire diplomatică importantă – rapoarte, telegrame și interviuri din epocă – din care înțelegem cum lumea întreagă a început să privească România cu admirație datorită performanțelor gimnastei noastre.
În calitatea sa de consul general onorific al României la Norman, Oklahoma, Nadia Comăneci contribuie și azi constant la promovarea imaginii României. Evident și la consolidarea comunității românești din SUA. Exemplul său confirmă relevanța diplomației sportive ca instrument de politică externă, încheie ministrul de Externe.
