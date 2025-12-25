România va celebra în 2026 „Anul Nadia Comăneci” şi va fi organizată o gală dedicată inegalabilei gimnaste, programată în data de 29 mai.

Strălucitoare, purtând o rochie cu aspect metalic, ea a făcut urări în engleză şi în română în Ajunul Crăciunului.

2026 va fi „anul Nadia Comăneci”! Ce urare a transmis marea sportivă

“Sărbători fericite vouă, familiilor voastre, prietenilor voştri şi să aveţi un an 2026 extraordinar, care este de asemenea an olimpic.

Sărbători fericite! Sărbători frumoase alături de cei dragi. Multă sănătate vă doresc şi un an minunat! La mulţi ani!”, a spus Nadia.

Comitetul Olimpic și Sportiv Român este instituția coordonatoare a întregii activități derulate pe perioada anului 2026. Acesta va elabora un calendar cu activități sportive și educative care va fi transmis autorităților naționale și misiunilor diplomatice și reprezentanțelor României care funcționează pe teritoriul altor state.

„Cu prilejul marcării Anului Nadia Comăneci, legendă a sportului național și mondial, autoritățile administrației publice centrale și locale, instituțiile sportive din țară, precum și organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale pot organiza acțiuni și evenimente cu caracter sportiv, educativ și artistic”, prevede actul normativ,

Totodată, Parlamentul, Administrația Prezidențială, Guvernul, autoritățile administrației publice locale, precum și instituțiile publice aflate în subordinea sau în coordonarea acestora pot aloca fonduri din bugetele proprii sau din alte surse atrase potrivit legii, pentru a organiza sau sprijini logistic și/sau financiar manifestările sportive, culturale, artistice, educaționale sau programele de promovare organizate în limita bugetelor aprobate.

Ce a spus Ilie Bolojan

„Societatea Română de Radiodifuziune și Societatea Română de Televiziune, în calitate de servicii publice, pot produce, difuza sau redifuza conținut editorial care promovează acțiunile și activitățile realizate cu ocazia manifestărilor dedicate Anului Nadia Comăneci”, mai stipulează legea.

„În memoria societății românești numele Nadia Comăneci a făcut istorie în ultimii 50 de ani. Rezultatele muncii sale și performanțele realizate au inspirat și vor continua să inspire”, a declarat prim-ministrul Bolojan.

Premierul a asigurat că Executivul va oferi tot sprijinul necesar pentru organizarea evenimentelor dedicate Nadiei Comăneci, inclusiv competiții de gimnastică, evenimente sportive și educative, precum și lansarea documentarului dedicat carierei sportivei.