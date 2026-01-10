Orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026. Cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari

Care este orașul din România cu cele mai mari pensii în 2026 și cele 10 localități cu cei mai bogați pensionari. Pensionarii înstăriți locuiesc adesea în marile orașe din țară. În vreme ce unii seniori trăiesc de la o lună la alta, cei mai norocoși dintre ei beneficiază de un venit lunar decent, scrie Cancan.ro.

În România, există, la ora actuală, circa 4,5 milioane de pensionari, dar dintre aceștia numai 900.000 încasează lunar un venit de aproximativ 3.600 de lei. Cei mai înstăriți pensionari trăiesc în București. În comparație cu alte orașe, ei încasează cea mai mare pensia medie din România. Apoi, clasamentul pensiilor medii ridicate continuă cu Hunedoara și Brașov.

AFLĂ AICI CARE SUNT CELE 10 LOCALITĂȚI DIN ROMÂNIA UNDE TRĂIESC CEI MAI BOGAȚI PENSIONARI.