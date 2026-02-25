Crin Antonescu îl face praf pe Ilie Bolojan: ”E un om în siajul grupărilor soroșiste”. Fostul președinte PNL îndeamnă oamenii să iasă în stradă

Crin Antonescu, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că reprezintă continuarea influenței „grupărilor soroșiste” în politica românească. Declarațiile sale au fost făcute în direct, la Realitatea Plus.
Antonescu a subliniat că nemulțumirile pe care românii le au față de actuala guvernare ar trebui exprimate prin manifestații civilizate, pe stardă.
„Trebuie făcut ceva, de la manifestații civilizate, ordonate, democratice de stradă, până la o presiune la fel de democratică asupra partidelor care sunt în coaliția de guvernare”, a spus Crin Antonescu, potrivit Realitatea Plus.
Întrebat despre eventuale poziții antiamericane ale premierului, Crin Antonescu a declarat că nu poate fi confirma un astfel de punct de vedere.
„Eu nu pot să confirm ce spuneți dumneavoastră. Eu nu știu dacă Bolojan este anti-american, n-am vreun element să spun asta”, a adăugat acesta.
Totuși, fostul președinte PNL a transmis că, după părerea sa, Bolojan se înscrie în linia politică a unor grupări care au influențat România în perioada în care Traian Băsescu era președintele României.
„Ce știu este că e un om, m-am convins acum, perfect în siajul și în concepția grupărilor soroșiste care au condus România în timpul lui Băsescu și care au revenit în forță acum la putere. Ei n-au plecat niciodată, n-au fost niciodată, ca să spun așa, în opoziție”, a declarat Crin Antonescu.
