Crin Antonescu îl face praf pe Ilie Bolojan: ”E un om în siajul grupărilor soroșiste”. Fostul președinte PNL îndeamnă oamenii să iasă în stradă

Crin Antonescu, fostul președinte PNL și fostul candidat la prezidențiale, a lansat un atac dur la adresa lui Ilie Bolojan, pe care l-a acuzat că reprezintă continuarea influenței „grupărilor soroșiste” în politica românească. Declarațiile sale au fost făcute în direct, la Realitatea Plus.

Antonescu a subliniat că nemulțumirile pe care românii le au față de actuala guvernare ar trebui exprimate prin manifestații civilizate, pe stardă.

Antonescu: ”Trebuie făcut ceva”

„Trebuie făcut ceva, de la manifestații civilizate, ordonate, democratice de stradă, până la o presiune la fel de democratică asupra partidelor care sunt în coaliția de guvernare”, a spus Crin Antonescu, potrivit Realitatea Plus.

Întrebat despre eventuale poziții antiamericane ale premierului, Crin Antonescu a declarat că nu poate fi confirma un astfel de punct de vedere.

„Eu nu pot să confirm ce spuneți dumneavoastră. Eu nu știu dacă Bolojan este anti-american, n-am vreun element să spun asta”, a adăugat acesta.

Totuși, fostul președinte PNL a transmis că, după părerea sa, Bolojan se înscrie în linia politică a unor grupări care au influențat România în perioada în care Traian Băsescu era președintele României.

„Ce știu este că e un om, m-am convins acum, perfect în siajul și în concepția grupărilor soroșiste care au condus România în timpul lui Băsescu și care au revenit în forță acum la putere. Ei n-au plecat niciodată, n-au fost niciodată, ca să spun așa, în opoziție”, a declarat Crin Antonescu.

AUTORUL RECOMANDĂ