Prima pagină » Social » TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției

TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției

Ruxandra Radulescu
25 feb. 2026, 14:09, Social
TVR și-a propus să concureze cu cele mai mari trusturi. Schimbări radicale la Telejurnalul de la TVR1. Anunțul instituției

Televiziunea română aduce schimbări importante în formatul Telejurnalului principal de la TVR, începând cu luna martie. Producătorii au decis modificarea orei de difuzare, dar și schimbarea prezentatorului, transmite Paginademedia.ro.

Cei care urmăresc Telejurnalul, difuzat simultan de TVR 1 şi TVRplus.ro vor avea parte de surprize începând chiar cu data de 2 martie. Televiziunea română a decis să concureze cu cele mai mari trusturi de presă pe tronsonul orar 19:00 – 20:00, așa că Telejurnalul va fi difuzat de la ora 19:00, odată cu știrile de la Pro TV sau Antena 1.

Rolul de prezentator i-a fost asignat lui Mihai Rădulescu, iar în weekend, la aceeaşi oră, „Telejurnalul” va fi prezentat de Alina Stancu.

Tot de la data de 2 martie, publicul va avea parte și de un „Telejurnal” de noapte, prezentat de de Eugen Rusu, difuzat de luni până vineri, de la ora 23:00.

Noua structură a programelor TVR

Noua structură aduce o succesiune clară a jurnalelor pe parcursul serii:

  • „Ora de ştiri”, la TVR 2, de la ora 18.00
  • „Telejurnal”, la TVR 1 şi TVRPlus.ro, de la ora 19.00
  • „Jurnal cultural”, la TVR Cultural, de la ora 20.00
  • „Sport Express”, la TVR Sport, de la ora 21.00

În structura noului „Jurnal cultural”, difuzat de la 20.00, de luni până duminică, prima parte va fi rezervată informaţiilor din actualitatea culturală. Interviurile ample, cu invitaţi în platou, desfăşurate sub genericul „În spatele imaginii”  unde vom afla mai multe lucruri din culisele realizării marilor proiecte artistice – se vor regăsi în partea a doua a „Jurnalului cultural”. La pupitrul „Jurnalului cultural” se vor afla, ca şi până acum, prezentatorii Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

FOTO:

Recomandarea autorului:

Recomandarea video

Citește și

BANI Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
12:10
Escrocherie în rândul pensionarilor. Cum au descoperit seniorii că au rate la bancă, fără să fi făcut credit
Gândul de Vreme Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
10:42
Sfârșit de februarie cu temperaturi surprinzătoare. Vremea frumoasă alternează cu viscolul. Unde va fi cel mai cald. Meteorologii ANM, prognoză exclusivă pentru Gândul
UTILE Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc
07:32
Tabel alcoolemie | După câte ore te poți urca la volan, în funcție de cât ai băut: o bere, 2 beri etc
Mediafax
Mecanismul EastInvest, de sprijin pentru România și alte 8 țări din UE, lansat joi la Bruxelles
Digi24
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal găsit de edili pentru a nu tăia posturi
Cancan.ro
Cine este Lăcrămioara, iubita lui Florin Prunea? Deși nu a divorțat, Hanțu se afișează cu femeia în vârstă de 50 de ani
Prosport.ro
FOTO. Renegatul lui Gigi Becali și-a părăsit soția și s-a cuplat cu ispita de la Insula Iubirii
Adevarul
Cât costă o garsonieră de 11 metri pătrați din Cluj-Napoca: are baia pe casa scării
Mediafax
UNJR îi cere președintelui Nicușor Dan să retrimită în Parlament legea privind pensiile magistraților. Acuzații pentru premierul Ilie Bolojan
Click
Cum se gătesc oladiile, preferatele Annei Lesko. Preparatul este de origine rusească și te va face să te lingi pe degete
Digi24
Stephen Hawking, în dosarele Epstein. Fotografie cu fizicianul zâmbind pe un șezlong, alături de două femei în bikini
Cancan.ro
Ruxandra Luca a fost PĂRĂSITĂ de iubitul chirurg! Încă o lovitură, după ce Antena 1 S-A DEZIS de ea
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum fosta iubită a lui Ioan Neculaie, fostul patron de la FC Brașov! A dispărut din lumina reflectoarelor, dar nu a renunțat la pozele incendiare: „Am luat așa o pauză”
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO - Titi Aur explică de ce o mașină ieftină poate însemna risc mai mare
Descopera.ro
Forțe cosmice bizare, detectate pe o planetă din apropiere!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – Iubito, ce aș putea face să mă ierți că te-am înșelat?
Descopera.ro
Ar putea exista de două ori mai multe specii de vertebrate pe Pământ. Cum este posibil?
VIDEO Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
16:23
Bun venit pe „Lună”! Centura Capitalei pare a fi lovită de asteroizi, după trei episoade de ninsoare. Acestea sunt imaginile rușinii de pe drumul din jurul Bucureștiului
REACȚIE Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
16:08
Avertismentul lui Viorel Cataramă: Pentru lovitura de stat pe care a dat-o, Klaus Iohannis va face pușcărie tot restul vieții
SCANDAL Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
16:07
Scandal cu jigniri între consilierul lui Bolojan și oponentul premierului din partid: Thuma: „E consilier ca să nu rămână șofer”
FLASH NEWS Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
16:03
Inudații devastatoare și alunecări de teren în sud-estul Braziliei: 30 de oameni au murit și 40 sunt dați dispăruți
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
16:02
Ilie Bolojan a trimis OUG-urile adoptate la Monitorul Oficial: „Înainte de a pleca la Bruxelles, am semnat cele două ordonanțe”
EDUCAȚIE Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”
15:55
Sindicaliștii din Educație i-au scris lui Nicușor Dan. Lista revendicărilor. „Schimbarea autentică nu se construiește pe austeritate”

Cele mai noi

Trimite acest link pe