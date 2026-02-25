Televiziunea română aduce schimbări importante în formatul Telejurnalului principal de la TVR, începând cu luna martie. Producătorii au decis modificarea orei de difuzare, dar și schimbarea prezentatorului, transmite Paginademedia.ro.

Cei care urmăresc Telejurnalul, difuzat simultan de TVR 1 şi TVRplus.ro vor avea parte de surprize începând chiar cu data de 2 martie. Televiziunea română a decis să concureze cu cele mai mari trusturi de presă pe tronsonul orar 19:00 – 20:00, așa că Telejurnalul va fi difuzat de la ora 19:00, odată cu știrile de la Pro TV sau Antena 1.

Rolul de prezentator i-a fost asignat lui Mihai Rădulescu, iar în weekend, la aceeaşi oră, „Telejurnalul” va fi prezentat de Alina Stancu.

Tot de la data de 2 martie, publicul va avea parte și de un „Telejurnal” de noapte, prezentat de de Eugen Rusu, difuzat de luni până vineri, de la ora 23:00.

Noua structură a programelor TVR

Noua structură aduce o succesiune clară a jurnalelor pe parcursul serii:

„Ora de ştiri”, la TVR 2, de la ora 18.00

„Telejurnal”, la TVR 1 şi TVRPlus.ro, de la ora 19.00

„Jurnal cultural”, la TVR Cultural, de la ora 20.00

„Sport Express”, la TVR Sport, de la ora 21.00

În structura noului „Jurnal cultural”, difuzat de la 20.00, de luni până duminică, prima parte va fi rezervată informaţiilor din actualitatea culturală. Interviurile ample, cu invitaţi în platou, desfăşurate sub genericul „În spatele imaginii” unde vom afla mai multe lucruri din culisele realizării marilor proiecte artistice – se vor regăsi în partea a doua a „Jurnalului cultural”. La pupitrul „Jurnalului cultural” se vor afla, ca şi până acum, prezentatorii Camelia Văcaru, Bogdan Stănescu şi Nadine Vlădescu.

